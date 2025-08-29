Secciones
    Videos

    VIDEO | Boric protagoniza sentido momento con su hija en La Moneda: corrió a abrazarla

    29 de Agosto de 2025 Por

    El Presidente Gabriel Boric aprovechó una actividad en La Moneda para enviar un mensaje a su hija Violeta, presente en Palacio durante la conmemoración del Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos. Boric comentó que, si se escuchaba el llanto de una guagua de dos meses, era su hija, a quien el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia “también es por ella”. “Las generaciones que vienen, no me cabe ninguna duda, continuarán con ese espíritu de lucha para, no nos olvidemos, hacer un país y un mundo más justo para todos y todas”, agregó desde el escenario.

    Temas relevantes

    #Boric#Gabriel Boric#La Moneda#Plan Nacional de Búsqueda#Video#Violeta

