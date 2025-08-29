CDOP de la U.Central reunió a expertos para explorar desafíos y proyecciones de las encuestas electorales

Compartir

El análisis de las encuestas electorales y su influencia en la percepción ciudadana fue el eje central del conversatorio ‘Encuestas electorales en tiempos de campañas: desafíos y proyecciones’, organizado por el Centro Democracia y Opinión Pública (C_DOP) de la Universidad Central de Chile. La actividad reunió a cinco destacados especialistas en investigación de opinión pública y académicos. Ellos compartieron sus análisis, experiencias y proyecciones sobre los retos de la investigación electoral en contextos de alta volatilidad política.

El encuentro, que fue conducido por la periodista de canal TVN , Valentina Reyes , reunió un panel de expertos expertos: Juan Pardo , sociólogo, director de Feedback Research y especialista en investigación de opinión pública; Juan Pablo Lavín , investigador del Panel Ciudadano UDD; Paulina Valenzuela , directora de Datavoz y consultora en opinión pública; Martín Monett , sociólogo, encargado de investigación en Activa Research y coordinador de Pulso Ciudadano ; y el anfitrión Axel Callís , sociólogo, fundador de la plataforma Tu Influyes y académico de la UCentral.

Análisis y proyecciones de los expertos

El académico Juan Pardo abordó los desafíos metodológicos que enfrentan las encuestas en escenarios de alta incertidumbre política. Explicó que la volatilidad del electorado, la fragmentación de las preferencias y la multiplicidad de fuentes de información requieren un análisis riguroso para interpretar correctamente los resultados. Señaló que “la honestidad declarada por los encuestados es un valor flexible; la gente a veces cree lo que quiere creer, y eso puede distorsionar la percepción de la realidad política”.

Juan Pablo Lavín centró su intervención en las tendencias electorales y en cómo las encuestas reflejan la percepción ciudadana frente a las campañas presidenciales. Aseguró que la comparación con elecciones anteriores requiere ajustar variables contextuales, ya que el electorado de 2025 incluye casi el doble de votantes que en procesos previos. “Es esencial mirar más allá del número y entender los matices detrás de cada porcentaje”, enfatizó.

La directora de Datavoz, Paulina Valenzuela, se refirió a la representatividad de los universos electorales y a la importancia de un diseño muestral sólido. Explicó que “una muestra cuidadosamente construida permite obtener resultados confiables; sin ella, cualquier análisis puede ser engañoso”.

Diferente fue el análisis de Martín Monett. El coordinador de Pulso Ciudadano presentó sus proyecciones sobre el comportamiento electoral y los retos de medir preferencias en contextos de voto obligatorio. Explicó que “las encuestas no solo muestran intenciones de voto, sino también cómo perciben los ciudadanos a los candidatos y las campañas”. Además, alertó que “Sin un análisis integral, las proyecciones pueden resultar engañosas”.

Finalmente, Axel Callís, fundador de Tu Influyes e investigador del C_DOP, abordó el impacto de las encuestas en la opinión pública y en la toma de decisiones del electorado. Explicó que “la forma en que se presentan los resultados puede cambiar la percepción ciudadana y, en consecuencia, influir en la conducta electoral”.

El académico de la UCEN destacó que las herramientas de participación ciudadana, combinadas con educación cívica y pensamiento crítico, fortalecen los procesos democráticos. Recalcó que “cuando los ciudadanos entienden la metodología y los límites de las encuestas, su capacidad para tomar decisiones informadas aumenta significativamente”.

Reflexiones finales y desafíos para la ciudadanía

El conversatorio concluyó con un agradecimiento a los panelistas y a Valentina Reyes, así como a las autoridades universitarias y asistentes que hicieron posible este espacio de diálogo académico. La actividad reafirmó el compromiso del C_DOP y de la Universidad Central con la investigación rigurosa, el análisis crítico y la formación de una ciudadanía informada y participativa.

Los participantes destacaron la necesidad de mantener un enfoque pedagógico en la comunicación de encuestas, de contextualizar los datos y de reforzar la alfabetización cívica. Así, los ciudadanos puedan interpretar correctamente los resultados y ejercer un voto informado.