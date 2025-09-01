DG Medios y Chilevisión se adjudican Festival de Las Condes por $720 millones hasta 2028: Sin Bandera y Soledad ya están confirmados para el próximo año

Chilevisión y DG Medios aseguraron la transmisión del Festival de Las Condes hasta 2028 por $720 millones, tras quedar fuera las propuestas de Bizarro y Vibra Marketing. La productora ofreció artistas internacionales de renombre y la participación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme como animadores.

Chilevisión junto a DG Medios se adjudicaron, hasta el año 2028, la transmisión del Festival de Música Internacional de Las Condes por $720 millones. Esto, luego que las ofertas de Bizarro y Vibra Marketing fueran declararas inadmisibles por parte del municipio.

En su propuesta, DG Medios ofreció a la Municipalidad de Las Condes artistas internacionales con estándares definidos en las bases como Sin Bandera y Soledad. Es decir, artistas que han recibido premios musicales y de relevancia internacional. Junto con eso, ofrecen una ronda de prensa con los animadores del Festival de Las Condes en medios masivos además de los programas de Chilevisión como el matinal “Contigo en La Mañana” y “Primer Plano”.

Con respecto a los animadores, se planteó que nuevamente fueran los rostros de Chilevisión Diana Bolocco y Cristián Riquelme por su experiencia animando programas estelares. Junto con que ambos son “notoriamente conocidos y tienen más de 500.00 seguidores en redes sociales (Instagram)”.

La transmisión del Festival de Las Condes

También se destacó que “el canal que suscribió la respectiva carta de compromiso ha producido más de dos versiones de festivales de música, dentro de los cuales se encuentran festivales notoriamente conocidos, tales como el Festival del Huaso de Olmué y Festival Internacional de Viña del Mar y Festival de Las Condes, REC, etc”.

Desde Chilevisión se comprometieron a transmitir el festival por la señal de televisión abierta a nivel nacional.

La última versión de este festival se realizó el 24 y 25 de enero en el Parque Hurtado y se transmitió por Chilevisión. Al igual que en su propuesta futura, los animadores fueron Diana Bolocco y Cristián Riquelme. En tanto, los artistas que se presentaron ambas noches fueron Bombo Fica, Paloma San Basilio, Américo, Alex Ubago, Juan Pablo Flores y Karen Paola.