Hyundai estrena en Chile el INSTER, elegido como el “Mejor Auto Eléctrico del Mundo 2025”

Es realidad. El INSTER de Hyundai ya está a la venta para revolucionar el mercado de los citycar eléctricos en el país y para fortalecer la ofensiva ecológica de Hyundai que -de la mano de Gildemeister- busca seguir impulsando soluciones de electromovilidad más accesibles y versátiles.

Elegido “World Electric Car 2025” en los prestigiosos World Car Awards de abril pasado, Hyundai escogió a Chile para ser el primer país en todo el continente americano para hacer el estreno del INSTER. Así, lo hace con dos versiones: Plus y Design. Todo con la intención de marcar un antes y un después en el segmento A de los EV, con su combinación de diseño innovador y vanguardista, tecnología de punta y precio accesible.

Como los diversos modelos eléctricos e híbridos de Hyundai en Chile, el INSTER proviene directamente desde la fábrica de Hyundai en Gwangju, Corea del Sur. Esto da cuenta del alto estándar de calidad de este compacto que -por estos días- comenzará a conquistar las calles del país, con el respaldo y servicio de Hyundai y toda la red de concesionarios de Gildemeister.

“El INSTER es la clara prueba de que lo compacto también puede ser extraordinario. Eficiente y tecnológico, viene a sumarse al portafolio de vehículos ecológicos que Hyundai ofrece en el país, como una opción que, -además de diseño, comodidad y eficiencia-, demuestra que moverse con un auto eléctrico ya no es un lujo, sino una realidad”, enfatiza Irene Gálvez, Gerente de Negocios de Hyundai en Chile.

INSTER: Diseño compacto y versátil

Con dimensiones cercanas a un hatchback urbano como el Grand i10, el INSTER se presenta al mercado como un citycar que destaca por su diseño robusto y moderno, con un perfil sólido y retro futurista.

Sus medidas son 3.825 mm de largo, 1.610 mm de ancho y 1.575 mm de alto. La distancia entre ejes de 2,580 mm se traduce en una habitabilidad superior y mayor espacio interior para que cuatro pasajeros puedan viajar cómodamente en él.

En el diseño exterior, con un toque retro, destacan sus icónicos focos diurnos LED redondeados y sus intermitentes y focos combinados LED, con diseño de píxeles paramétricos. Estos elementos que caracterizan a los EV de Hyundai, como el Ioniq 5, le dan un estilo moderno y audaz.

Con pixeles en el volante que se alinean al nuevo lenguaje de diseño de Hyundai, la versatilidad es parte de todo el interior, gracias a sus áreas especialmente pensadas en la comodidad de los pasajeros. De hecho, tiene un amplio espacio trasero que lo convierten en un gran compañero para las más diversas actividades del día a día.

Sus asientos delanteros son amplios y cómodos. Eso, sumado a la altura del auto, entrega una sensación de amplitud superior y una posición de manejo más elevada. Los asientos traseros, por su parte, son deslizables, reclinables y con división 50/50. Esto ofrece una capacidad de carga flexible que va desde 238 a 351 litros gracias al doble fondo del maletero, y extensible hasta 1.059 litros con los asientos traseros totalmente abatidos. La versión Design, incluso, tiene llantas de 17”.

“En Chile, Hyundai se ha convertido en un referente en autos híbridos y eléctricos. Ahora, con la llegada de este poderoso INSTER, estamos abriendo el espacio para que más personas puedan acceder a una electromovilidad confiable y segura, gracias a la cobertura que Hyundai y Gildemeister entregan a lo largo de todo el país. Estoy segura de que la confianza que nos hemos ganado seguirá afianzándose”, afirma Irene Gálvez.

Rendimiento eléctrico, tecnología y seguridad

Con un motor eléctrico de imanes sincrónicos de 84.5 kW capaz de generar 113 hp de potencia y erogar 147 Nm, las dos versiones del INSTER equipan baterías de polímero de litio-ion. La de entrada, la Plus, tiene una batería de 42 kWh con 96 HP, que rinde 327 km. En la versión Design, la batería de 49 kWh con 113 HP extiende la autonomía hasta unos sobresalientes 360 km, ambos según el ciclo WLTP.

Las dos variantes se pueden recargar del 10% al 80%, entre 30 y 39 minutos, en la infraestructura de carga rápida que existe a lo largo de Chile. Pero de manera especial, con la compra del INSTER EV vendrá incluido un cargador domiciliario de instalación estándar de 7,4 kW de potencia, que -dependiendo de la batería- se demoraría entre 4 y 5 horas en cargar. Finalmente, a aquellos clientes a quienes les complica la instalación de un cargador en su domicilio, Hyundai les ofrece 2 años o 4.800 kWh (lo que se cumpla primero) de carga gratuita en la red de COPEC – VOLTEX.

En cuanto a tecnología y conectividad, el INSTER incorpora un clúster digital de 10.25 pulgadas, y pantalla táctil de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estos dos ofrecen información completa con una interfaz muy intuitiva. Las dos versiones tienen conectores USBC, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

Junto con ello, tiene funciones como “i-pedal” para conducción con un solo pedal y paletas de cambio para controlar los cinco niveles de frenado regenerativo. Esto de acuerdo a la necesidad y a la situación de manejo en la que se encuentre cada conductor.

En materia de seguridad, y manteniendo el estándar de Hyundai en Chile, el INSTER llega con seis airbags de serie en sus dos versiones, y un paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) Hyundai SmartSense. Este último incluye asistencia de frenado frontal (FCA), asistencia de mantenimiento de carril (LKA) y asistencia de seguimiento de carril (LFA).

La accesibilidad como foco del INSTER

Desde este 29 de agosto, sus dos versiones están disponibles en las salas de venta Hyundai a lo largo del país en sus dos versiones: el INSTER Plus desde los $19.990.000 y el INSTER Design desde los$22.490.000. Las dos versones incluyen bonos de marca, financiamiento y la opción del cargador domiciliario o 2 años/4.800 kWh de carga en la red Copec-Voltex.

En cuanto a colores, este EV compacto llega en blanco, negro, verde, blanco crema. Además, están las versiones de dos carrocerías bitono: blanco-negro y verde-negro.

Esta nueva apuesta de Hyundai está respaldada por su robusta red de postventa a lo largo de Chile. Lo constituyen talleres oficiales desde Iquique a Punta Arenas, que aseguran un servicio técnico especializado, disponibilidad de repuestos y atención integral.

Todos los vehículos Hyundai cuentan con una garantía de fábrica de 5 años. Y en el caso de las baterías de los modelos híbridos y eléctricos, la cobertura se extiende por 8 años. Esto brinda a los clientes seguridad y tranquilidad para dar este paso. A eso se suma la asistencia en ruta que Hyundai ofrece a sus clientes.

Acerca de Hyundai

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con un equipo dedicado a los desafíos de movilidad en el mundo. Desde 1986, la marca está presente en Chile gracias a su distribuidor oficial, Automotores Gildemeister. Este último cuenta con una consolidada posición dentro de la industria automotriz, tanto en Chile como en Perú y Costa Rica.

Con casi 40 años de historia en el país, Hyundai Chile se ha ganado la preferencia del mercado gracias a su amplio portafolio de vehículos. Se destacan por su seguridad, tecnología y valor, ofreciendo soluciones de movilidad para distintos segmentos de chilenos. Así, hay variedad para todos.

Basado en su visión de marca “Progreso para la Humanidad”, Hyundai Motor invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y la movilidad aérea avanzada (AAM). Así, genera soluciones de movilidad revolucionarias y, al mismo tiempo, busca la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai continuará sus esfuerzos para introducir vehículos de cero emisiones. Estos, equipados con tecnologías de vehículos eléctricos y pilas de combustible de hidrógeno, los convertirán en líderes de la industria.