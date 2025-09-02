Brandformance de exportación: El match entre ALTA y Rompecabeza para conquistar Latam

Compartir

ALTA Comunicación, agencia líder en comunicación integral, reputación corporativa y creatividad, y Rompecabeza, reconocida por su expertise en performance y marketing digital, anunciaron una asociación estratégica que busca llevar el concepto de brandformance a todo Latinoamérica. La unión combina lo mejor de ambos mundos: la construcción de reputación y marca de ALTA con la capacidad de performance y analítica avanzada de Rompecabeza.

La iniciativa comenzará en Chile, Perú, Colombia y México, con planes de expansión a otros mercados de la región. El objetivo es responder a un desafío cada vez más urgente para las empresas. Por ejemplo, cómo lograr un equilibrio entre construir marca y obtener resultados medibles de negocio, en un contexto de alta competencia y saturación de mensajes.

La noticia coincide con la reciente visita a Chile del especialista británico Peter Field, considerado una de las mayores autoridades globales en eficacia publicitaria. En su participación en el congreso Marketing Reset de Icare advirtió sobre los riesgos del “brain rot” en el marketing actual. Field reiteró la importancia de la regla 60/40. En específico, destinar un 60% de la inversión a la construcción de marca y un 40% a la activación de corto plazo, como la fórmula óptima para lograr resultados sostenibles.

“En ALTA creemos que la reputación es un activo estratégico que debe estar en el centro de toda comunicación. Con esta unión sumamos la capacidad de convertir esa reputación en resultados medibles, escalables y regionales. Es un paso clave para el futuro de nuestra industria”, apunta Gonzalo Silva, socio de Alta Comunicación.

Por su parte, Ariel Jeria, Gerente General de Rompecabeza, destacó el objetivo que persigue la empresa. “Nuestro propósito siempre ha sido demostrar que el impacto de la creatividad puede medirse y que los datos también cuentan historias. Junto a ALTA podremos ofrecer a las marcas una propuesta única: ideas que inspiran y métricas que comprueban su impacto”.

Con esta asociación, ambas agencias se consolidan como pioneras en llevar el brandformance desde Chile a toda Latinoamérica, ofreciendo a las marcas una propuesta innovadora.