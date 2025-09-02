Secciones
    Videos

    VIDEO | Sujeto con amplio prontuario fue abatido tras atropellar a carabinero en Estación Central

    2 de Septiembre de 2025 Por

    Una fiscalización de Carabineros en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central, terminó con un hombre abatido y un funcionario policial lesionado. El hecho ocurrió pasadas las 14:30 horas en la intersección de Palena con Aysén, cuando un carabinero en moto intentó controlar a un vehículo con encargo por robo. En ese momento, uno de los ocupantes embistió al funcionario, quien respondió utilizando su arma de servicio.

