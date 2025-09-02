Ranking de Notas será reemplazado por nuevo sistema para igualar la cancha entre colegios: busca reducir brecha económica en la admisión universitaria

En 2028 comenzará a regir el nuevo Ranking de Notas. La medida busca igualar la cancha entre alumnos de colegios de alta exigencia versus los de menor exigencia al momento de ingresar a la universidad. Actualmente, lo que mide el ranking es el promedio de notas de cada estudiante, según su desempeño en su propio establecimiento. Con la modificación, alumnos que sean de diferentes colegios, pero que estén ubicados en el mismo nivel de excelencia en cada uno, van a tener el mismo ranking, a pesar de que sus promedios sean distintos.

A partir del proceso de admisión 2028, el Ranking de Notas, utilizado para ingresar a la educación superior, será reemplazado por un nuevo mecanismo. La medida busca combatir la inflación de notas e igualar la cancha entre los colegios de alta exigencia versus los de menor exigencia.

Actualmente lo que mide el ranking es el promedio de calificaciones de cada alumno, según su desempeño en su propio establecimiento. Con la modificación, un alumno de un colegio muy exigente y otro de un colegio con menos exigencia, van a tener el mismo puntaje ranking si ambos se ubican dentro del 10% superior de sus respectivos colegios, aunque sus promedios sean distintos.

En palabras más simples: dos alumnos asisten a distintos colegios y ambos están dentro del 10% de las mejores notas de su establecimiento. El primer alumno tiene promedio 6,0 y el segundo alumno tiene promedio 6,5, pero a pesar de esa diferencia, ambos están ubicados en el mismo rango de excelencia en cada colegio. Entonces, su ranking va a ser el mismo.

Antes, el primer alumno, a pesar de estar ubicado en el mismo nivel de rendimiento académico, habría tenido menor ranking que el segundo alumno por tener notas más bajas.

Nuevo Ranking de Notas busca regular “la brecha socioeconómica que se observa en el ranking actual”

Este “ranking puro” como lo llaman desde el DEMRE, permitirá que no primen las Notas de Enseñanza Media (NEM), sino que la posición real del estudiante.

“El Puntaje Ranking de dos estudiantes que están en distintos establecimientos escolares, con diferentes culturas evaluativas, si están en la misma posición relativa respecto de sus poblaciones de referencia, van a ser idénticos”, cuenta la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas.

“Eso hoy no ocurre. Hoy podemos observar que personas que están en la misma posición relativa, pero en distintos establecimientos educacionales, tienen puntajes ranking que pueden diferir”, agrega la directora.

Además, asegura que esta modificación permite que desaparezca “la brecha socioeconómica que sí se observa en el ranking actual”.