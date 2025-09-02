“Watch party”: el evento que congregará a fanáticas para ver los capítulos de la serie “El verano en que me enamoré” en el Hotel Fundador

Este miércoles, por primera vez, se congregarán las seguidoras de la historia entre Belly, Jeremiah y Conrad para ver en grupo el noveno capítulo de la serie que está ad portas de terminar. El evento tuvo tal éxito, que el hotel lo repetirá para los otros dos capítulos que faltan por estrenarse.

Compartir

Una serie que ha marcado la tendencia de las jóvenes este último tiempo es El Verano En Que Me Enamoré (The Summer I Turned Pretty), cuya historia está basada en un triángulo amoroso entre Belly Conklin (Lola Marie Tung) y dos hermanos: Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) y Conrad Fisher (Christopher Briney).

Entre las fanáticas se encuentran Anaís Mella (23) y Nicole Núñez (24), trabajadoras del Hotel Fundador. Luego de ver que en otros países se desarrollaban las denominadas “Watch Party”, en que las seguidoras de la serie se reúnen para ver los estrenos de los capitulos, decidieron proponer la realización de un evento así en el bar del hotel.

“Quisimos replicarlo para darle a las chicas que disfrutan de las serie juveniles un espacio seguro para comentar la serie, gritar, llorar y compartir en conjunto y sin juicios de una historia de amor ficticia pero que provoca muchas sentimientos”, cuenta Mella a The Clinic.

Organizadora fan de la serie: “Seremos un montón de amigas viendo esta historia de amor”

La organizadora comenta que una vez que tuvieron la aprobación de la gerenta del hotel, se pusieron a coordinar el evento, que se realizará mañana a las 18:30 horas.

El único requisito es que “vengan a pasarlo bien” y consumir en el bar, el cual tuvieron que ampliar para albergar a todas las visitantes.

“En un inicio pensábamos que solo seríamos nosotras y nuestras amigas para llenar un espacio pequeño del bar, pero cuando se comenzó a viralizar que nuestro hotel estaba organizando esta instancia nos comenzaron a llegar un montón de mensaje y en menos de 2 días ya teníamos los cupos 60 confirmados“, dice.

Y es que la propuesta fue bien recibida por las fans, quienes en redes sociales ya se han manifestado solicitando que más cafeterías o bares repliquen la idea.

Ello también motivó a que el Hotel Fundador vaya a repetir la iniciativa y transmitir los últimos tres capítulos de la serie (que culmina el 17 de septiembre).

Para ese último día, comentan las organizadoras, tienen contemplado aumentar los cupos y organizar sorpresas y concursos para las visitantes.

“Esperamos poder crear un espacio agradable para cada persona que asista y los recibiremos con la mejor de las energías, ya que finalmente seremos un montón de amigas viendo esta historia de amor“, dice Mella.

