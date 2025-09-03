Videos VIDEO | Cámaras que detectan a personas ebrias y lista negra: las medidas de Santiago para la fonda de Parque O’Higgins 3 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó este miércoles el plan de seguridad para La Gran Fonda del Parque O’Higgins, que contará con una serie de medidas en favor de asistentes y vecinos. Desbordes detalló que se contará con “un dispositivo de reconocimiento facial" el que permitirá "detectar si alguien viniera ya en estado de ebriedad”. Además, se creará una "lista negra" donde quedarán registrados todos aquellos que hayan sido sorprendidos incumpliendo con las reglas del lugar.

