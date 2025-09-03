La iniciativa que busca recomponer lazos familiares en Huechuraba luego que jóvenes alertaran sobre la soledad y el abandono

Revelador diagnóstico de alumnos de los colegios de La Pincoya indica que el principal problema que enfrentan los jóvenes es el sentirse solos y abandonados, sumado a la falta de contención emocional y valórica de los padres.

Compartir

El diagnóstico levantado por jóvenes de la comuna de Huechuraba es revelador. El principal factor que pone trabas al crecimiento de niños entre 10 a 14 años sería la atomización familiar, el sentirse abandonados por sus padres o tutores.

La iniciativa “Entrelazados” de la fundación Pacto Social busca reunir a 100 familias de la comuna de Huechuraba este 6 de septiembre con 23 actores clave de la comunidad. Entre ellos figuran organizaciones sociales, universidades, importantes empresas y autoridades comunales, para enfrentar juntos la urgencia de trabajar en la unificación familiar.

Son estos jóvenes de colegios de la Pincoya los que despertaron la principal preocupación de quienes habitan el territorio y quienes motivaron a que este año “Entrelazados Huechuraba” realizará un diagnóstico más profundo. Trabajando con jóvenes de los colegios Carlos Prats y Adelaida La Fetra, quienes indican que el problema central radica en la frágil cultura familiar.

“Estos factores hacen que los niños se sientan solos y abandonados. Sienten que sus padres tienen jornadas muy largas o no dedican el tiempo correcto, expresándose en padres irritados y con estrés, faltando a actividades escolares o dedicando poco tiempo a panoramas familiares”, explicó María Jesús Ochagavía, miembro del equipo de la Fundación Pacto Social y coordinadora del proyecto Entrelazados.

El encuentro en Huechuraba

De esta forma, la iniciativa “Entrelazados” busca enriquecer el trabajo realizado por el programa ‘Diálogos Barriales Juveniles de 2024’, que contó con la participación de jóvenes líderes del Centro Educacional Bicentenario de Excelencia de Huechuraba (CEBEH) y el Liceo José Abelardo Núñez (JAN).

“Uno de los pilares más importantes que tiene nuestra comuna son sus jóvenes. Por eso es de vital importancia que a través de programas como el de ‘Entrelazados Huechuraba’ trabajemos en conjunto, entre todos los actores que forman parte de esta gran comuna de Huechuraba, para fortalecer el diálogo y la entrega de apoyo para que no se sientan aislados, invisibles para el resto. Ellos son muy importantes y por eso estamos construyendo esta red para acompañarlos en todas las instancias“, indicó el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic.

El encuentro se realizará en el gimnasio de la Fundación Cristo Vive (Avenida Recoleta 5441, Huechuraba) previa inscripción de las familias en el siguiente link.