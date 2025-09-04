Secciones
    Videos

    VIDEO | Cámara registra impactante caída de vehículo en curva de Concón: madre e hijo iban a bordo

    4 de Septiembre de 2025 Por

    Un automóvil que se dirigía a Viña del Mar perdió el control este jueves en una curva de avenida Borgoño, en Concón, y cayó cerca de 20 metros hacia el borde costero. Pese a la magnitud del accidente, los dos ocupantes fueron rescatados por personal de emergencia y sólo sufrieron lesiones leves. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, atribuyó lo ocurrido a "lo resbaladizo del camino". "La vaguada costera es muy común y genera un jaboncillo en el pavimento”, explicó.

