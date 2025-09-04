Las publicaciones de ‘Patito Verde’ sobre Huechuraba, el exalcalde Carlos Cuadrado y la candidata que compitió contra Max Luksic

Compartir

Un reportaje de Chilevisión vinculó a Patricio Góngora, que hasta hoy formaba parte del directorio de Canal 13, con la cuenta de la red social X llamada ‘Patito Verde’. Se trata de una cuenta anónima que se dedicaba a la difusión de información falsa y discursos de odio político de extrema derecha.

Góngora es periodista de la Universidad Nacional Andrés Bello. De acuerdo a Fast Check, el 27 de abril de 2023, en sesión ordinaria de accionistas de Canal 13, Jorge Salvatierra, renunció a la presidencia del directorio de la estación, y en esa misma oportunidad, la junta resolvió incorporar a Patricio Góngora como nuevo miembro del directorio desde el primero de mayo 2023.

Tras su salida, Góngora volvió a defender su inocencia a través de un comunicado. “Tal como le dije a quienes me contactaron, esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”, afirmó el periodista.

Los comentarios de ‘Patito Verde’

Los principales dardos de ‘Patito Verde’ fueron en contra del otrora alcalde de la comuna de Huechuraba, Carlos Cuadrado. “Están a un centímetro de superar la corruptela de Huechuraba con Cuadrado y Carolina Rojas”, escribió.

En otro mensaje acusó que la celebración del Día del Dirigente en la comuna “costó 30 palos. Se hizo en Espacio Riesco. En el discurso el alcalde Cuadrado citó a Allende y terminó con fiesta bailable. Y de regalo un tazón de su candidata, Carolina Rojas”.