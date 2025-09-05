Secciones
    VIDEO | Parisi por red de bots: “Que Matthei deje de llorar, que Jara deje de bailar y que Kast vaya donde Mosciatti”

    5 de Septiembre de 2025 Por

    El candidato presidencial por el Partido de la Gente, Franco Parisi, presentó durante esta mañana a los nuevos integrantes de su comando y aprovechó la instancia para criticar a sus contrincantes por la denuncia de campañas de odio en redes sociales, emplazando Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. "Que Matthei deje de llorar, que Jara deje de bailar y que Kast vaya donde Mosciatti, que no se atreve" expresó el empresario, quien con esas palabras dio por finalizado el encuentro.

