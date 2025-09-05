Pax Assistance fortalece su presencia en la Industria Insurtech con eventos clave en Nolia y EILA 25

Compartir

El pasado martes Pax Assistance llevó a cabo un exitoso desayuno con clientes en Nolia, donde directivos y asistentes disfrutaron de un ambiente relajado, saboreando una deliciosa comida mientras compartían las últimas novedades de la empresa. Así, este encuentro fue una oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos en un entorno ameno.

“Estos momentos son esenciales para fortalecer nuestras relaciones con los clientes, compartir aprendizajes y celebrar nuestros logros. La conexión humana es clave en nuestra industria”, destacó Romina Favaloro, directora comercial de Pax Assistance.

Pax Assistance se especializa en brindar servicios que van más allá de la asistencia en viajes, acompañando al viajero en cada etapa de su experiencia. Su propuesta incluye atención médica integral, asistencia en casos de pérdida de equipaje o demoras de vuelos, y diferentes propuestas para los diferentes tipos de viajeros, ofreciendo una variedad de upgrades y soluciones inmediatas ante cualquier imprevisto, sin importar el lugar del mundo donde ocurra. Buscan posicionarse como el aliado de confianza de los chilenos al momento de viajar, entregando la confianza de saber que, pase lo que pase, siempre habrá alguien listo para ayudar.

Por otro lado, Pax estuvo presente en EILA 25, el evento más relevante de insurtech de la región. Este último, reunió a más de 1000 asistentes el primer día y un número similar al segundo. Con charlas desafiantes y oportunidades de networking, el evento se centró en el crecimiento de la industria.

Romina participó en una charla que abordó la importancia de brindar un servicio excepcional. “Un servicio se vuelve inolvidable cuando deja de ser una tarea cumplida y se convierte en una huella emocional. Nuestra misión es convertir cada interacción en una experiencia significativa”, afirmó.

Así, la participación de Pax Assistance en EILA 25 reafirma su compromiso con la innovación y el avance en el sector. “Seguimos pisando fuerte en la industria insurtech en toda la región, compartiendo nuestros aprendizajes y logros. Siempre con el enfoque en utilizar la tecnología para mejorar nuestro servicio, sin olvidar nunca el aspecto humano”, concluyó Romina