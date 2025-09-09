David Garrett en Chile: El regreso del virtuoso del violín con su tour Millennium Symphony el 26 de noviembre en el Teatro Municipal

Compartir

La magia de David Garrett, aclamado por sus brillantes variaciones para violín, llega a Chile este 26 de noviembre al Teatro Municipal. Con una carrera meteórica de más de tres décadas, ha cautivado a millones con interpretaciones magistrales de la música clásica y como un único artista crossover que ha desdibujado las líneas entre la música clásica y popular, abriendo nuevas dimensiones.

Ahora, comienza un capítulo nuevo y emocionante en la carrera de David Garrett con el lanzamiento de su álbum Millennium Symphony, lanzado en octubre de 2024. En él, transforma los éxitos más grandes de los últimos 25 años en paisajes sonoros impresionantes. Parte de su gira mundial lo trae a Latinoamérica, incluyendo una presentación especial en Chile el 26 de noviembre en el Teatro Municipal. Este tour le permitirá interpretar en vivo en 6 países de Latinoamérica: México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y nuestro país.

David Garrett ya ha lanzado 17 álbumes, logrando 18 posiciones en el top diez en Europa y Estados Unidos. Mientras cinco álbumes de música clásica consecutivos encabezaron las listas de éxitos, también consiguió este logro con el bestseller crossover Rock Symphonies.

Con más de cinco millones de CDs vendidos y 5.6 mil millones de reproducciones en todo el mundo, la popularidad internacional de David Garrett es innegable. Por ejemplo, sus grabaciones tienen 14 discos de platino y 32 de oro. En su carrera, ha sido aclamado por más de cuatro millones de fanáticos en alrededor de 1,600 conciertos en vivo alrededor del mundo. La creatividad y versatilidad de Garrett han convertido al virtuoso del violín en uno de los solistas más exitosos de la historia. Así, se mueve con soltura entre las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y los estadios más grandes.

David Garrett ve a Millennium Symphony como su “evolución crossover” personal, y lo tocará en Chile. Como pocos otros, el violinista y compositor simboliza la fusión de sonidos sinfónicos y música popular, lo que encuentra su expresión perfecta en este disco. En él, David Garrett reinterpreta las canciones pop más grandes de los últimos 25 años, incluyendo mega-éxitos de Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, y otros artistas nacionales e internacionales. La puesta en escena en vivo de estas obras a gran escala tiene una gran espera.