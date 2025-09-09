Videos VIDEO | Fiscalizaciones, controles de identidad y comisarías temporales: Gobierno presenta plan de seguridad para Fiestas Patrias 9 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

A menos de 10 días de que comiencen las Fiestas Patrias, la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con otras instituciones, dieron el vamos a la fonda preventiva “Chile celebra, Chile se cuida”. En la instancia se reveló el plan de seguridad que funcionará durante los próximos días, que busca promover el autocuidado en la ciudadanía y reforzar el aumento de fiscalizaciones, cuarteles temporales, entre otras medidas. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, enfatizó en lo siguiente: "Llamamos a la corresponsabilidad y al cuidado de todas las familias".

