Arturo Rossel se prepara para el Mundial Juvenil de Filipinas: “Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla” 

Entre el 20 y 24 de noviembre, Arturo Rossel enfrentará la competencia más importante a nivel de gimnasia en lo que va de año. El hermano de Francisco Rossel, jugador de Universidad Católica y capitán de la selección sub 20, disputará el Mundial Juvenil de Filipinas durante esas fechas.

Por eso, el subcampeón en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción en la modalidad de suelo, viajó el pasado fin de semana a Salerno para integrarse a un Concentrado internacional preparatorio para la máxima competencia en su deporte.

Ante esto, Rossel, a través de un comunicado emitido por el equipo de prensa del Team Chile, comentó sobre su preparación y lo que se viene para el futuro.

“Voy a estar una semana acá (Italia) y luego mi idea es ir a Madrid (España) para seguir entrenando”, empezó diciendo.

Rossel va por una medalla en el Mundial

Arturo Rossel tiene sus objetivos claros para el Mundial en Asia. “Quiero seguir mejorando en suelo y en salto, que es donde tengo más posibilidades de avanzar. Trataré de conseguir una medalla. Quiero salir con una rutina mejor que la actual y también quiero mejorar los saltos”, agrega.

Este será el primer Mundial de Rossel, antes su competencia más grande habían sido los pasados Panamericanos Junior en Asunción. “Me sentía en un ambiente de superhéroes, con deportistas muy en forma, maceteados. Fue todo bien loco”.

Desde muy pequeño que Rossel está ligado al deporte, al igual que su hermano mayor que juega en la UC. “Practiqué fútbol un tiempo y aunque no era malo, como que no me llenó, no era lo mío. Entonces, a los seis años me cambié a la gimnasia y ahí sí que comencé a disfrutar más”.

Sobre sus objetivos a largo plazo, Rossel la tiene clara. “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Esa es mi aspiración también”.

Ahora la familia Rossel está en modo Mundial. El 27 de septiembre, Francisco dirá presente en la máxima competencia de fútbol juvenil que tiene el fútbol. Mientras que Arturo hará lo propio, pero en el Mundial de gimnasia que se disputará en Filipinas.