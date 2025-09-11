Videos VIDEO | Boric anuncia proyecto para sitios de memoria y critica a “parte de la derecha” 11 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves el ingreso de un proyecto de ley que busca asegurar financiamiento permanente para la mantención de los sitios de memoria en el país. El Mandatario realizó el anuncio durante la conmemoración del 11 de septiembre, instancia en la que recordó el rechazo de “parte de la derecha” a recursos para estas iniciativas el año pasado. Según señaló, “llamaron a rechazar los fondos destinados a los sitios de memoria. Trataron antes de hacerlo con el Museo de la Memoria y hoy con los lugares de memoria. Y aunque no lo consiguieron, estuvieron cerca”.

