Récord: Chery Tiggo 9 CSH supera los 1.500 km de autonomía en ruta Santiago-Pucón-Santiago

El Tiggo 9 CSH rompió la meta de 1.400 kilómetros de autonomía que CHERY había establecido para la primera etapa de su “Desafío Panamericano” que comenzó en Chile. Poderoso buque insignia que logró superar la marca de 1.500 kilómetros de autonomía en un exigente recorrido de larga distancia entre Santiago y Pucón, ida y vuelta.

Esta exitosa actividad forma parte de una iniciativa de relevancia regional que abarca una ruta desde nuestro país hasta Ecuador que totalizan 8.900 kilómetros. Lo que se busca es medir la eficiencia, durabilidad y adaptabilidad de la tecnología de superhíbrido CSH en condiciones reales y variadas, consolidando la posición de la marca como referente en movilidad sustentable.

Poder del Tiggo 9 CSH

El nuevo Tiggo 9 CSH, SUV premium y estandarte tecnológico de CHERY, integra un sistema híbrido avanzado que combina un motor de 1.5 Turbo Híbrido Dedicado que entrega una potencia combinada de 375 HP. Cuenta con dos modos EV y HEV, y un tiempo de carga estimada (carga estándar) de 6 horas.

Su paquete de seguridad es destacado, con hasta 10 airbags y un completo conjunto de asistentes a la conducción (ADAS). Además, incluye frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y detección de punto ciego.

La tecnología PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del nuevo CHERY Tiggo 9 CSH combina un motor turbo de gasolina de 1.5 litros con dos motores eléctricos avanzados para ofrecer una potencia total combinada de 375 HP y un torque máximo combinado de 610Nm. Así, esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en alrededor de 8.5 segundos, una autonomía eléctrica pura de hasta 90 kilómetros bajo ciclo NEDC y una autonomía total que supera los 1.400 kilómetros.

El motor híbrido dedicado de quinta generación (DHE) está optimizado para alta eficiencia térmica, alcanzando el 44.5%, y trabaja junto con una transmisión híbrida dedicada (3DHT) que garantiza un manejo suave y aceleraciones progresivas sin escalonamientos.

La batería tiene una capacidad de 19.43 kWh. Por eso, está diseñada para operar en amplios rangos de temperatura, desde -35°C hasta 60°C, facilitando su uso en diversas condiciones climáticas.

Este sistema PHEV integra una serie de tecnologías inteligentes que permiten optimizar el consumo de combustible y reducir emisiones. Así, proporciona un funcionamiento silencioso y confortable.

En resumen, el sistema PHEV del Tiggo 9 CSH representa una avanzada solución híbrida enchufable que combina potencia, tecnología y – sobre todo – eficiencia. Así, posiciona a este SUV como una referencia en movilidad sustentable con alto rendimiento.

“Este logro es un reflejo del compromiso tecnológico de CHERY y del equilibrio perfecto que ofrecemos entre rendimiento y eficiencia. Superar los 1.500 kilómetros de autonomía, sin recargar, es un hito histórico en la industria automotriz chilena”, comentó Max Hoehmann, Gerente Comercial CHERY Chile. El ejecutivo agregó: “esperamos que el Desafío Panamericano fortalezca aún más nuestra presencia y confianza en el mercado latinoamericano”.

Desafío familiar

Tras el éxito en Chile, el Tiggo 9 CSH continuará con una prueba de relevancia continental que incluirá 10 países de América Latina. El recorrido seguirá hacia Perú, Ecuador, Colombia y Centroamérica, enfrentándose a diversas condiciones de altitud, clima y terreno, con el cierre previsto en Ecuador. Allí, se realizará un evento especial para presentar los resultados y próximos pasos de la movilidad híbrida de la marca.

Esta ambiciosa iniciativa no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que también busca democratizar el acceso a motores híbridos de alta eficiencia. Esto sitúa a CHERY como pionero en una nueva era vehicular que combina performance y cuidado medioambiental.

