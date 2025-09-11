Videos VIDEO | El particular saludo de Ossandón a influencer que aterrizó en la Antártica 11 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Ethan Guo, el influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica, visitó este miércoles el Senado. La invitación fue gestionada por el senador Francisco Chahuán (RN), quien además había encabezado las negociaciones para agilizar la salida del joven desde el denominado continente blanco. Durante la visita, un video registró el momento en que Guo fue presentado al presidente del Senado, Manuel José Ossandón. En el breve encuentro, el parlamentario le dirigió un comentario que el influencer no alcanzó a comprender.

