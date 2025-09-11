Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | El particular saludo de Ossandón a influencer que aterrizó en la Antártica

    11 de Septiembre de 2025 Por

    Ethan Guo, el influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica, visitó este miércoles el Senado. La invitación fue gestionada por el senador Francisco Chahuán (RN), quien además había encabezado las negociaciones para agilizar la salida del joven desde el denominado continente blanco. Durante la visita, un video registró el momento en que Guo fue presentado al presidente del Senado, Manuel José Ossandón. En el breve encuentro, el parlamentario le dirigió un comentario que el influencer no alcanzó a comprender.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #antartica#Ethan Guo#Influencer#Ossandon#senado

    Comentarios

    Más videos