    Videos

    VIDEO | Matthei sobre si fue dictadura lo que vivió Chile: “Lo dijo mi padre hace mucho tiempo, qué más dudas hay”

    11 de Septiembre de 2025 Por

    Tras el término del debate presidencial televisado por CHV, la candidata de Chile Vamos, respondió preguntas en el marco del 11 de septiembre y trajo adelante los dichos de su padre, Fernando Matthei. En primer lugar, aseguró que: “tenemos que mirar adelante para que nunca más vuelva a pasar eso” y finalizó con lo siguiente: “lo dijo mi padre hace mucho tiempo en la tele (...) si lo dijo él, qué más dudas hay”.

