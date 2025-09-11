Videos VIDEO | PC rinde homenaje a Salvador Allende y lanza críticas a Desbordes 11 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, encabezó este jueves la conmemoración de su colectividad por el 11 de septiembre. La ceremonia se realizó frente a la estatua del expresidente Salvador Allende, donde el PC rindió homenaje a la Unidad Popular, derrocada por la dictadura de Augusto Pinochet. En la instancia, también hubo espacio para responder a críticas recientes del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien en una entrevista afirmó que “el Partido Comunista no es un partido democrático”. Ante ello, Figueroa replicó que el PC “tiene sus credenciales democráticas intactas

