Maipucino y parte del corazón del proyecto republicano: quién es el publicista que fichó Kast para su franja y que busca plasmar un tono ciudadano

El creativo Adiel Ayala fue el escogido por el abanderado del Partido Republicano para hacerse cargo del fundamental espacio televisivo que se estrenará en octubre. Con ello, el exdiputado recurrió a un nombre que conoce desde su primera incursión presidencial de 2017. El publicista buscará dotar de contenido ciudadano a los capítulos, con un tono similar a la campaña del Rechazo, de 2022.

Con jockey y una cámara en mano ingresó Adiel Ayala a los estudios de televisión de Chilevisión, el pasado miércoles, para acompañar al candidato José Antonio Kast en su primer debate televisivo rumbo a la primera vuelta del 16 de noviembre.

El publicista, oriundo de Maipú y de 36 años, fue el escogido por el abanderado republicano para encargarse de la creación de su franja electoral, espacio que en el partido consideran clave para movilizar votantes rumbo a la elección, y que se estrenará el próximo 17 de octubre.

Ayala, de hecho, comenzó hace unos días a rodar el contenido a utilizar en ese segmento y acompaña a Kast a sus giras por el país, a bordo de su oficina móvil.

Kast recurrió así a uno de los miembros que provienen del “corazón” del proyecto republicano, a diferencia de su última campaña presidencial de 2021, cuando fichó al creador Lalo Prieto, conocido por su papel en el desarrollo de las películas de Stefan Kramer.

Y es que Ayala acompaña al exdiputado desde 2017, cuando se incorporó como voluntario para colaborar en su primera incursión presidencial.

Ayala es oriundo de Maipú y se incorporó como voluntario a la primera campaña presidencial de José Antonio Kast.

Tras la elección de 2017, en la que Kast alcanzó el 7,9% de la votación, Ayala pasó a formar parte de Acción Republicana, movimiento que más tarde se convertiría en el actual partido político. Ahí colaboró en el área comunicacional y poco a poco se especializó en la edición de videos.

El publicista —que lidera la empresa de marketing Ideamente y que ha sido parte de la agencia Loika— ha estado detrás de cada campaña que han impulsado los republicanos o el propio candidato, tanto en roles secundarios como también en primera línea.

Por ejemplo, fue parte del exitoso despliegue del partido para la elección de consejeros constitucionales, en 2023, en la que los republicanos sorprendieron al alcanzar el 35% de los votos. También ha liderado el material de campañas de ciertos candidatos ligados al partido, como la de Pedro Lea-Plaza, quien en octubre pasado compitió sin éxito por la alcaldía de Lo Barnechea.

Este año, en tanto, estuvo a cargos de los dos documentales que estrenó el partido. Uno, que se denominó Solos, cuenta la historia de un grupo de carabineros que denuncia ser perseguidos durante el estallido social. “Es muy probable que hagamos algo con Claudio Crespo a futuro”, dijo Ayala en una entrevista con La Segunda, en el mes de abril, refiriéndose al uniformado acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

La otra pieza gráfica se llamó Escudo Fronterizo. Esta retrató el recorrido de Cristián Vial y Enrique Bassaletti en la frontera norte del país para recoger propuestas que permitan enfrentar la inmigración irregular.

“Ser parte del equipo desde los inicios de José Antonio es un privilegio. Creo que la candidatura que logrará mover el corazón de las personas es la candidatura que tenga un equipo con el corazón puesto en el proyecto. Y esta candidatura lo tiene”, dice Ayala en conversación con The Clinic.

Lo anterior, en todo caso, se ha desarrollado junto a Felipe Costabal, quien esté detrás del área creativa y es una persona habitual dentro de la sede del Partido Republicano. El periodista ha estado detrás de la elaboración del logo del partido y de cada salida comunicacional del candidato.

El candidato presidencial José Antonio Kast. Foto: Agencia UNO

Franja con tono ciudadano y similar a la del Rechazo

Al interior de la colectividad cuentan que Ayala busca marcar una diferencia con el material audiovisual que hasta el momento han exhibido otros candidatos en sus lanzamientos de campañas. Quiere apuntar a uno enfocado a un fuerte componente ciudadano, en el que las personas sean las que expresen sus preocupaciones y den sentido a la candidatura del republicano.

“Lo que como equipo hemos visto es que todos los videos y franja que se están haciendo ahora son desde el candidato hacia la gente, tanto para presentarse como para hacer propuestas diciendo ‘mis ideas para el país son estas’. Nosotros, en cambio, queremos crear una franja muy testimonial, en donde se va a poder escuchar a las personas. Será una franja televisiva desde la gente hacia el candidato, y no del candidato hacia las personas”, explica Ayala.

En la tienda explican que muchos de estos diálogos con agricultores, emprendedores o pescadores se han dado de forma espontánea y que luego se les ha pedido el consentimiento para aparecer en la franja. La respuesta ha sido positiva en la mayoría de los casos, aseguran.

El tono, explican algunos, será similar al que la oposición plasmó en la franja del Rechazo al proyecto de la Convención Constitucional, de 2022, en la que partidos -desde Demócratas hasta los republicanos- se unieron para elaborar una propuesta de tinte ciudadano, exhibiendo historias y problemáticas contadas por personas comunes. El resultado fue un triunfo con el 62% de la votación.