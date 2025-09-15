Estas son las fondas donde Coca-Cola Zero Azúcar se hará presente con activaciones y artistas invitados como Karen Paola y Dani Ride

Compartir

Ya son miles de personas las que comenzaron las celebraciones de Fiestas Patrias a lo largo del país con la llegada de septiembre. Y como es habitual, mientras se acerca el 18 de septiembre, se abren las puertas de las tradicionales fondas, que se transforman en uno de los panoramas más esperados por chilenos y chilenas. Este año, algunas de ellas contarán con la presencia de Coca-Cola Zero Azúcar y su plataforma musical Coke Studio.

Dani Ride, será el encargado de abrir las presentaciones el 17 de septiembre en la Fiesta Criolla del Sporting, en Viña del Mar, con una propuesta pop cargada de energía. A esto se suman las presentaciones de Karen Paola y Consuelo Schuster en el Festival Folclórico Costumbrista de Temuco el 20 de septiembre.

Pero eso no es todo: el público también podrá disfrutar de entretenidas experiencias como concursos, la ruleta de Coke Studio, estaciones de maquillaje y peinados estilo dieciochero. Además, habrá clásicos juegos como “achúntale a la botella” o “tira las latas”, siempre acompañados de una refrescante Coca-Cola Zero Azúcar.

“Las Fiestas Patrias son un momento de encuentro y celebración, y quisimos estar presente con la mejor música y artistas nacionales en las principales fondas de Chile. Coke Studio es una invitación a cantar, bailar y disfrutar este 18 junto a todos los chilenos y chilenas”, señaló Valeria Guerra, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

Revisa qué días y dónde podrás encontrar el Coke Studio:

17 al 20 de septiembre:

Fonda La Malandrina – Curicó.

La Yein Fonda – Parque Ciudad Empresarial (Huechuraba).

17 al 21 de septiembre:

La Gran Fonda de Chile – Parque O’Higgins (Santiago).

La Fondita de Nicanor – Concepción.

Semana de la Chilenidad – Parque Padre Hurtado (La Reina).

Fiesta Criolla en Sporting – Viña del Mar.

Desde 17 al 21 de septiembre

Festival Folclórico Costumbrista de Temuco.

18 y 19 de septiembre:

Gran Fonda Segura – Puerto Montt.

Para más información visita la cuenta de Instagram @cocacola_cl. Ten en cuenta que las fechas y horarios pueden estar sujetos a cambios.