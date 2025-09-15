Tiene que ganar dos partidos más: la racha de Tiago Nunes que Daniel Garnero busca superar en Universidad Católica 

Los cruzados viven su mejor momento en este campeonato nacional. Desde que asumió el técnico argentino, la UC registra cinco victorias, tres empates y una derrota. Hoy, marchan cuartos en el torneo y se acercan a los puestos de Copa Libertadores.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Días felices son los que vive Universidad Católica. Tras vencer a Deportes Limache, el pasado sábado, los dirigidos por Daniel Garnero llegaron a los 39 puntos y llegaron al cuarto puesto del Campeonato Nacional.

Desde que asumió el argentino, los cruzados registran cinco victorias, tres empates y solamente una derrota, que fue ante el líder del torneo, Coquimbo Unido.

Estos números son positivos, ya que el conjunto precordillerano está cada vez más cerca de su principal objetivo: llegar a la Copa Libertadores. De hecho, según la conocida cuenta de X, El Analista, la UC tiene un 49% de posibilidades de abrochar su participación en la máxima competencia continental.

Los cruzados llevan cuatro victorias consecutivas. Después de empatar 2-2 con Deportes Iquique, le ganaron 1-4 a Colo Colo, 2-0 a Unión Española, 2-1 a Cobresal y 0-1 ante Limache.

La UC está a un partido de igualar la mejor marca de Tiago Nunes. El estratega brasileño cosechó cinco triunfos al hilo. Le ganó a Copiapó, Unión Española, O’higgins, Universidad de Chile y Cobreloa. El inicio del brazuca al mando de los cruzados fue extraordinario, obtuvo siete victorias, un empate y una derrota en sus primeros nueve partidos.

Sin embargo, ese rendimiento poco a poco se fue desinflando y terminó su paso por Universidad Católica con un deficiente 48,55% de rendimiento.

Daniel Garnero busca superar la racha de Tiago Nunes

Garnero y sus dirigidos tienen la posibilidad de igualar y superar la racha de Nunes. El 9 de octubre enfrentarán en el Claro Arena a Ñublense, un duelo pendiente, que es válido por la fecha 19 del torneo nacional.

Después visitarán a Everton, equipo que marcha en la duodécima posición con tan solo 22 unidades. Quedarse con los tres puntos en ambos encuentros son claves para que la UC comience a asegurar su cupo para participar en una copa internacional el próximo año.

Ahora el fútbol nacional estará parado por el Mundial Sub 20, solo se disputarán partidos pendientes como el ya mencionado de la UC y el Colo Colo vs Deportes Iquique y Deportes La Serena contra Universidad de Chile, que se jugarán el 26 y 28 de septiembre, respectivamente.

Oficialmente, el Campeonato Nacional volverá el fin de semana del 19 de octubre, por lo que el torneo estará sin ver acción por más de un mes.