Tribunal condena a colegio de Copiapó por incumplir derechos de José Matías, estudiante trans que se suicidó en 2019

El joven trans José Matías sufrió de hostigamiento y bullying en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, tras lo cual se quitó la vida. El Tercer Juzgado de Letras de Copiapó ahora acogió una demanda por parte de la madre del menor, donde se condena que el colegio no consideró ni incorporó a la madre en las medidas que supuestamente se estaban adoptando, y que ello corresponde a un incumplimiento por parte del liceo.

En Mayo de 2019, el joven trans José Matías decidió terminar con su vida, tras haber sufrido diversos episodios de bullying y hostigamiento en su establecimiento escolar.

El caso gatilló que la madre del pequeño, Marcela Guevara, junto a un grupo de parlamentarios, impulsara una ley con el nombre del menor que busca proteger la niñez trans, la cual actualmente se fusionó con un proyecto de convivencia educativa que sigue discutiéndose en el Senado.

Pero en paralelo, la madre interpuso una demanda contra el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, la cual fue acogida el pasado 8 de septiembre por el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó.

Tribunal: “Debieron adoptarse medidas que incluyeran a la madre con la mayor premura”

El tribunal dictaminó que el colegio no consideró ni incorporó a la madre en las medidas que supuestamente estaba adoptando en relación a la identidad de género de José Matías, incumpliendo con ello diversas normas.

Y destacó que una eventual falta de iniciativa de la madre al desconocer la normativa “no atenúa el incumplimiento de la normativa educacional” por parte del liceo.

La sentencia menciona además que “tratándose de un colegio solo de niñas, atendido lo manifestado por Matías, debieron adoptarse medidas que incluyeran a la madre con la mayor premura, a fin de proteger su dignidad y promover una convivencia escolar respetuosa de todas las identidades“.

El tribunal también apunta a que excluir a la madre del proceso de adopción de medidas “le provocó un daño que no puede pasarse por alto, pues la privó de conocer con antelación las acciones de apoyo a su hijo en su proceso de identidad y expresión de género, y de la posibilidad cierta de tomar medidas pertinentes para resguardar sus derechos”.

Y que dado a que la madre solo se enteró de las medidas tras el fallecimiento de su hijo, “naturalmente le provocó sentimientos de impotencia y frustración“.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) destacó que “este fallo reconoce la gravedad del daño causado y establece un precedente fundamental para la protección de estudiantes trans en todos los establecimientos del país, recordando la obligación de las escuelas de garantizar una convivencia escolar inclusiva y respetuosa de la identidad de cada estudiante que considere a sus madres, padres o apoderados a objeto de que estés puedan brindar a sus hijos el mejor acompañamiento y ayuda”.