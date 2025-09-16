Septiembre de descuentos Bci: un mes para disfrutar más y gastar menos

Compartir

Septiembre llega con aire de fiesta, de reencuentros y de ganas de salir a disfrutar. Y para que cada panorama sea todavía mejor, Descuentos Bci trae una batería de beneficios exclusivos que te invitan a comer rico, vivir experiencias únicas, ir de compras e incluso escaparte a la montaña sin que tu bolsillo sufra en septiembre. Tanto si te quedas en la ciudad como si viajas por el país, hay promociones para cada gusto y momento.

Primero, son los restaurantes. Desde sabores marinos en el norte, hasta cocina de autor en Santiago y clásicos sureños, hay opciones para cada antojo y día de la semana. Aquí va un repaso rápido para que elijas tu próxima parada gastronómica.

Zona Norte

Si andas por Arica o Iquique, prepárate:

Coya (Arica) – 40% dcto. los viernes .

(Arica) – los . Amalfi Trattoria Bar (Arica) – 40% dcto. los miércoles .

(Arica) – los . Yados By Asia (Iquique) – 40% dcto. los miércoles .

(Iquique) – los . Fuente Peruana (Iquique – Cavancha) – 40% dcto. los miércoles.

(tope de $40.000, presencial, pagando con tu tarjeta de Crédito Bci)

Región Metropolitana

Comer bien en Santiago y alrededores nunca fue tan tentador:

La Santoría – 40% dcto. los lunes (Providencia).

– los (Providencia). Bar Sociedad 0306 – 20% dcto. los lunes (Providencia y Algarrobo).

– los (Providencia y Algarrobo). Malva Loca – 40% dcto. los martes (Vitacura).

– los (Vitacura). Onni kbbq & hotpot – 30% dcto. los martes (Las Condes).

– los (Las Condes). Pad Thai – 40% dcto. los martes (Providencia).

(tope de $40.000 en la mayoría, presencial, pagando con tu tarjeta Bci)

Zona Sur

Del mar al campo, descuentos que valen el viaje:

Hacienda de Machalí – 40% dcto. los viernes (Machalí).

– los (Machalí). Bocas del Mar – 40% dcto. los viernes (Pichilemu).

– los (Pichilemu). Rocker Burger – 40% dcto. los miércoles (Talca).

– los (Talca). Toro Bayo – 40% dcto. los viernes (Talca).

– los (Talca). Bariloche – 40% dcto. los jueves (Concepción).

– los (Concepción). Tijuana – 40% dcto. los jueves (Concepción).

(tope de $40.000, presencial, pagando con tu tarjeta de Crédito Bci)

Panoramas con descuentos de Bci en septiembre

Pero septiembre no se trata solo de comer: también es un mes para vivir experiencias distintas. Desde deslizarse por la nieve en los centros de ski hasta disfrutar de una obra de teatro o un café con ambiente cultural, Bci trae descuentos para que tus panoramas tengan un toque especial y, de paso, cuesten menos.

Centros de ski : hasta 30% dcto. todos los días (con tarjetas Visa Bci Platinum, Signature o Infinite).

: hasta todos los días (con tarjetas Visa Bci Platinum, Signature o Infinite). Restaurantes El Colorado : 40% cashback los miércoles (tope $40.000).

: los (tope $40.000). Teatro y Producciones Sanginés : 20% dcto. en Café Bar todos los días. 30% dcto. en obras seleccionadas, viernes a domingo.

:

Descuentos Bci en septiembre para comercios

Y si lo tuyo es darse un gusto en el día a día—ya sea un café para la tarde, una hamburguesa de antojo o una renovación de clóset—Bci también pensó en ti. Estos descuentos en comercios y marcas te permiten darte esos pequeños (o grandes) placeres, pagando bastante menos.

Las marcas Giani Dafirenze, Scalpers y Rapsodia ofrecen hasta 30% de descuento, tanto online como en tienda, los miércoles (según tipo de tarjeta).

Con estas promociones exclusivas para tarjetas de Crédito y Débito Bci, cada día de septiembre tiene una excusa para salir, comer, comprar o disfrutar de un buen panorama. Ya sea que busques un café en la semana, un almuerzo gourmet, una salida de ski o un paseo de compras, este mes Bci te lo pone más fácil y más conveniente.