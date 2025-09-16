Secciones
    The Clinic Lab

    Septiembre de descuentos Bci: un mes para disfrutar más y gastar menos

    Con tu Tarjeta de Crédito o Débito Bci, este mes puedes recorrer Chile, comer rico, hacer shopping y hasta ir a la nieve con rebajas imperdibles. ¡Aquí va el resumen para que no se te escape nada!

    Septiembre llega con aire de fiesta, de reencuentros y de ganas de salir a disfrutar. Y para que cada panorama sea todavía mejor, Descuentos Bci trae una batería de beneficios exclusivos que te invitan a comer rico, vivir experiencias únicas, ir de compras e incluso escaparte a la montaña sin que tu bolsillo sufra en septiembre. Tanto si te quedas en la ciudad como si viajas por el país, hay promociones para cada gusto y momento.

    Primero, son los restaurantes. Desde sabores marinos en el norte, hasta cocina de autor en Santiago y clásicos sureños, hay opciones para cada antojo y día de la semana. Aquí va un repaso rápido para que elijas tu próxima parada gastronómica.

    Zona Norte

    Si andas por Arica o Iquique, prepárate:

    • Coya (Arica) – 40% dcto. los viernes.
    • Amalfi Trattoria Bar (Arica) – 40% dcto. los miércoles.
    • Yados By Asia (Iquique) – 40% dcto. los miércoles.
    • Fuente Peruana (Iquique – Cavancha) – 40% dcto. los miércoles.

    (tope de $40.000, presencial, pagando con tu tarjeta de Crédito Bci)

    Región Metropolitana

    Comer bien en Santiago y alrededores nunca fue tan tentador:

    • La Santoría40% dcto. los lunes (Providencia).
    • Bar Sociedad 030620% dcto. los lunes (Providencia y Algarrobo).
    • Malva Loca40% dcto. los martes (Vitacura).
    • Onni kbbq & hotpot30% dcto. los martes (Las Condes).
    • Pad Thai40% dcto. los martes (Providencia).

    (tope de $40.000 en la mayoría, presencial, pagando con tu tarjeta Bci)

    Zona Sur

    Del mar al campo, descuentos que valen el viaje:

    • Hacienda de Machalí40% dcto. los viernes (Machalí).
    • Bocas del Mar40% dcto. los viernes (Pichilemu).
    • Rocker Burger40% dcto. los miércoles (Talca).
    • Toro Bayo40% dcto. los viernes (Talca).
    • Bariloche40% dcto. los jueves (Concepción).
    • Tijuana40% dcto. los jueves (Concepción).

    (tope de $40.000, presencial, pagando con tu tarjeta de Crédito Bci)

    Panoramas con descuentos de Bci en septiembre

    Pero septiembre no se trata solo de comer: también es un mes para vivir experiencias distintas. Desde deslizarse por la nieve en los centros de ski hasta disfrutar de una obra de teatro o un café con ambiente cultural, Bci trae descuentos para que tus panoramas tengan un toque especial y, de paso, cuesten menos.

    • Centros de ski: hasta 30% dcto. todos los días (con tarjetas Visa Bci Platinum, Signature o Infinite).
    • Restaurantes El Colorado: 40% cashback los miércoles (tope $40.000).
    • Teatro y Producciones Sanginés:
      • 20% dcto. en Café Bar todos los días.
      • 30% dcto. en obras seleccionadas, viernes a domingo.

    Descuentos Bci en septiembre para comercios

    Y si lo tuyo es darse un gusto en el día a día—ya sea un café para la tarde, una hamburguesa de antojo o una renovación de clóset—Bci también pensó en ti. Estos descuentos en comercios y marcas te permiten darte esos pequeños (o grandes) placeres, pagando bastante menos.

    Las marcas Giani Dafirenze, Scalpers y Rapsodia ofrecen hasta 30% de descuento, tanto online como en tienda, los miércoles (según tipo de tarjeta).

    Con estas promociones exclusivas para tarjetas de Crédito y Débito Bci, cada día de septiembre tiene una excusa para salir, comer, comprar o disfrutar de un buen panorama. Ya sea que busques un café en la semana, un almuerzo gourmet, una salida de ski o un paseo de compras, este mes Bci te lo pone más fácil y más conveniente.