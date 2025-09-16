¡Celebra las Fiestas Patrias en la Feria Dieciochera Familiar Chitaqlindo en Parque Laguna Zapallar!

Compartir

Este año se celebra en Parque laguna Zapallar, la tercera edición de la Feria Dieciochera Familiar Chitaqlindo. Será un evento lleno de tradición, entretenimiento y educación que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2025, de 11:30 a 21:30 horas.

En un ambiente sano y seguro para toda la familia, la feria ofrecerá una amplia variedad de actividades. Por ejemplo, habrá juegos tradicionales, presentaciones folclóricas, actividades culturales, experiencias gastronómicas con lo mejor de la comida chilena y talleres de educación ambiental. Dirigidos por el equipo de Plan Parque con el apoyo de Banco BICE, busca promover la recreación en la naturaleza y el cuidado del entorno.

También, la Feria Dieciochera Familiar Chitaqlindo ofrece un espacio para los emprendedores locales, quienes podrán exhibir y vender sus productos. Así, podrán contribuir al desarrollo de la economía local de la comuna de Zapallar.

Además, las entradas están disponibles para su compra en la puerta del evento y a través de la plataforma Passline. La entrada incluye acceso a todas las actividades que ofrece la feria, garantizando un día lleno de diversión y aprendizaje para grandes y pequeños.

¡No te pierdas esta oportunidad de celebrar las Fiestas Patrias en un entorno natural, lleno de alegría, tradición en un ambiente sano y seguro! Ven y vive la experiencia Chitaqlindo en el Parque Laguna Zapallar.