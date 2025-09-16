Videos
VIDEO | Qué se sabe tras la muerte de joven que fue reducido por guardias en un mall
Un joven de 27 años falleció en el Mall Plaza Vespucio tras ser reducido y golpeado por guardias de seguridad. Según su madre, que lo acompañaba, el joven se habría descompensado por los ruidos del lugar y, en un momento de confusión, “golpeó a una persona”. La mujer agregó que la situación estuvo vinculada a la enfermedad psiquiátrica que padecía su hijo: “La responsabilidad es de los guardias del mall, yo les dije que tenía esquizofrenia”, señaló. Las autoridades informaron que la causa de muerte corresponde a un paro cardiorrespiratorio y que se investiga tanto los detalles del incidente como la posible participación de otras personas.
