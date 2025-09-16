Videos VIDEO | Qué se sabe tras la muerte de joven que fue reducido por guardias en un mall 16 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Un joven de 27 años falleció en el Mall Plaza Vespucio tras ser reducido y golpeado por guardias de seguridad. Según su madre, que lo acompañaba, el joven se habría descompensado por los ruidos del lugar y, en un momento de confusión, “golpeó a una persona”. La mujer agregó que la situación estuvo vinculada a la enfermedad psiquiátrica que padecía su hijo: “La responsabilidad es de los guardias del mall, yo les dije que tenía esquizofrenia”, señaló. Las autoridades informaron que la causa de muerte corresponde a un paro cardiorrespiratorio y que se investiga tanto los detalles del incidente como la posible participación de otras personas.

