Los detalles del caso del funcionario que le mordió y arrancó parte de la oreja al alcalde de Melipeuco en celebración de Fiestas Patrias: “No se encontraba sobrio”

El agresor quedó en prisión preventiva "por el delito de lesiones graves gravísimas" y estimarse que la "libertad de él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", dijo la persecutora de la causa, Nelly Marabolí.

Compartir

Durante la noche de este martes, en el sector El Escorial, los funcionarios del municipio de Melipeuco, incluido el alcalde, se encontraban en una celebración de Fiestas Patrias.

Todo marchaba bien, hasta que, cerca de las 22:30 horas, en una situación de la cual aún no se tiene total claridad, un funcionario municipal procedió a morderle la oreja y arrancarle un pedazo al edil de la comuna, Alejandro Cuminao, cuando la autoridad procedía a despedirse de los asistentes.

El agresor, según detalló Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública, a Red TVN Araucanía, “no se encontraba sobrio” al momento de la agresión.

“Fue víctima de un lamentable incidente que comprometió su integridad física“, lee el comunicado que emitió la municipalidad.

Sin embargo, destacaron que “el alcalde se encuentra estable, en buen estado de salud y está siendo atendido por profesionales médicos que velan por su pronta recuperación”.

Fiscalía solicitó prisión preventiva del agresor del alcalde

El agresor se desempeña en la Unidad de Desarrollo Local de la municipalidad, y tras atacar al alcalde escapó del lugar, según los antecedentes policiales.

El alcalde terminó siendo atendido de urgencias en el Hospital de Temuco, de la región de La Araucanía, donde permanece hasta ahora, puesto que fue sometido a una intervención quirúrgica para la reconstrucción de su oreja.

“La víctima resultó con una herida compleja del pabellón auricular izquierdo por mordedura humana, lesiones clínicamente de carácter grave”, detalló la persecutora de la Fiscalía de La Araucanía, Nelly Marabolí.

Así, la Fiscalía Local de Temuco formalizó la investigación y pidió la prisión preventiva del funcionario, quien fue imputado “por el delito de lesiones graves gravísimas”, y dado se estimó que “a libertad de él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo la persecutora, lo que fue acogido por el juez Federico Gutiérrez.