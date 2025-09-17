Videos VIDEO | Ministra Vallejo por molestia de Desbordes: “La Pampilla no le quita relevancia a la Fonda del Parque O’Higgins” 17 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La ministra Camila Vallejo descartó este miércoles cualquier polémica entre el Ejecutivo y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, luego de que se conociera la molestia del jefe comunal por el inicio oficial de las Fiestas Patrias en Coquimbo y no en la capital, como ocurre tradicionalmente. Consultada al respecto, la vocera de Gobierno aseguró que no hubo un intento de restar relevancia a la actividad en el Parque O’Higgins y recalcó que en la inauguración de las fondas en Santiago estuvo presente la mayoría de los ministros, encabezados por el Presidente Gabriel Boric.

