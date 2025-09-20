Newsletter Poder: Comando de Matthei recibe a Ximena Rincón

La nueva entrega del Newsletter Poder, que escribe Juan Diego Montalva, repasa el rechazo del Tricel a la candidatura de Ximena Rincón y su incorporación al comando de Evelyn Matthei.

¡Felices Fiestas Patrias! No pretendo interrumpir estos días de festejos, pero hay tres cosas que merecen un breve comentario.

Matthei acoge a Ximena Rincón. La justicia electoral dejó fuera de la carrera parlamentaria a la senadora Rincón. Chile Vamos acomoda piezas para cuidar su protagonismo en campaña presidencial.

Not-Obligatorio. Nuevamente, quedó postergada la discusión que impone multa para el voto obligatorio y define a los extranjeros con derecho a voto. El 29 de septiembre sería el día clave para arreglar este entuerto.

Ulloa le grita a los supremos. Ministros del máximo tribunal del país quedaron descolocados con el escrito presentado por el ministro Antonio Ulloa, lleno de exigencias y llamados de atención a sus superiores. Para Ulloa era clave el lunes que pasó.

Recién renunciado presidente de TVN, Francisco Vidal, celebra que finalmente lo escucharon en La Moneda. Después del 18 comienza juicio oral contra alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Comando de Jeannette Jara decidió postergar cambios para la segunda vuelta.

Y, como notable, recomiendo en estas fiestas ir a ver en vivo a Chico Trujillo, la máxima expresión de la denominada “nueva cumbia chilena”.

