Medidas de Milei impactan el turismo chileno hacia Argentina: Fiestas Patrias marcan baja histórica en viajes a Mendoza y Buenos Aires

El turismo hacia Argentina ha registrado una baja desde mediados de año a raíz de las medidas que ha adoptado el presidente Javier Milei y que han hecho que visitar el país vecino no sea tan conveniente para los chilenos. La cifra se profundizó para estas fiestas patrias, donde a Mendoza, hasta el viernes, apenas habían ingresado cerca de cinco mil personas, cuando el Consulado de Chile esperaba cerca de 15 mil.

La realidad de Argentina ha variado drásticamente en los últimos años. Las medidas aplicadas por el presidente del país vecino, Javier Milei, han generado que haya una percepción diferente para el turismo tanto de los residentes del país vecino como para los chilenos.

Así lo percibieron algunas agencias de viajes, que confirman que ciudades de Argentina como Buenos Aires y Mendoza no estuvieron entre las opciones favoritas para viajar al extranjero en estas fiestas patrias en comparación a países como Brasil y Perú.

Lo mismo detectó El Clarín de Argentina: el Consulado de Chile en Mendoza y el Ente Turístico provincial esperaban la llegada de 15 mil turistas para la semana pasada, pero hasta el viernes apenas habían ingresado por el paso Los Libertadores cerca de cinco mil personas.

La cifra también es confirmada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de Argentina como una tendencia que se venía viendo desde mediados de año: en julio, de 704 mil visitantes, lo que de por sí implicó una variación interanual de -26,6%, solo 427 mil fueron turistas.

Según plantea el citado medio, también es una realidad el menor flujo de turistas argentinos a Chile desde agosto, a raíz de que comenzó a subir el dólar y se profundizó la caída de la actividad económica y el impacto en el poder adquisitivo de su población.

Y que de 4.000 viajeros diarios en mayo, se pasó a 2.200 en septiembre, pese a que en Chile siguen consiguiendo indumentaria más barata que en Argentina.

Con todo, y pese a que para estas fechas los chilenos prefieren movilizarse dentro del mismo país, desde el Aeropuerto de Santiago aseguraron que Buenos Aires siguió siendo de los destinos favoritos para estas Fiestas Patrias, con 49.851 pasajeros proyectados.

Chilenos prefieren turismo interno antes que viajes internacionales para Fiestas Patrias

De todas formas, en cuanto a turismo primaron los vuelos nacionales, con destinos como Calama (54.539).

Incluso, Sernatur proyectó que el principal medio de traslado fue terrestre, y que hubo cerca de 1,9 millones de viajes internos.