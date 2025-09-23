FP Markets celebra 20 años en el mundo del trading: descubre todas las oportunidades que ofrece en su aniversario

Compartir

El 9 de julio de 2025 no fue un día cualquiera para FP Markets . Ese día, la firma celebró su vigésimo aniversario desde su fundación en Sidney en 2005. Veinte años de evolución constante, de adaptarse, crecer y acompañar a traders de todos los niveles por todo el mundo.

Hoy, FP Markets no solo es un nombre reconocido: es un bróker global con más de 300 empleados, presencia internacional y regulación bajo organismos de renombre como ASIC, CySEC, FSCA, CMA, FSC y SCB. Pero más allá de los números y las licencias, esta empresa ha construido su reputación con una base sólida: confianza, tecnología y servicio humano.

Ya seas un trader minorista que empieza desde casa o una institución buscando ejecución precisa, FP Markets ha demostrado ser más que un proveedor de servicios financieros: es un socio confiable en cada operación.

¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto?

Más confianza que nunca

Cumplir 20 años no es poca cosa en el mundo del trading, un sector donde todo cambia a velocidad de vértigo. FP Markets ha sobrevivido y prosperado gracias a una estructura sólida y una ética de transparencia. Con múltiples licencias internacionales y controles rigurosos, puedes tener la tranquilidad de que tu dinero y tu experiencia están protegidos.

Tecnología que no te deja atrás

Con servidores Equinix de nivel institucional, FP Markets ofrece ejecuciones ultrarrápidas que reducen el riesgo de slippage. Pero eso no es todo: puedes elegir entre plataformas como MT4, MT5, cTrader, TradingView, WebTrader o su app móvil, para operar como te resulte más cómodo. Todo respaldado por años de reconocimientos por transparencia y rendimiento.

Condiciones que marcan la diferencia

Spreads desde 0.0 pips, comisiones ajustadas, apalancamiento competitivo… No es casualidad que FP Markets haya sido premiado año tras año como el “Best Global Forex Value Broker”. Aquí, tu dinero trabaja más y mejor por ti.

Educación de verdad (no solo por marketing)

Webinars, ebooks, análisis diarios, herramientas educativas prácticas y soporte 24/7 en múltiples idiomas. FP Markets no quiere que solo operes, quiere que entiendas lo que haces, mejores cada día y tomes decisiones más informadas.

¿Qué te espera hoy con FP Markets en 2025?

En este año aniversario, FP Markets está más fuerte que nunca. ¿Qué significa eso para ti como trader?

Más activos, más oportunidades

Con más de 10,000 CFDs disponibles —desde forex, acciones, índices, metales y materias primas hasta criptomonedas, bonos y ETFs—, nunca había sido tan fácil diversificar tu cartera desde una sola cuenta.

Herramientas que te dan ventaja

Desde Autochartist y VPS hosting hasta trading social y análisis en tiempo real, la plataforma no solo responde a las necesidades del mercado: se adelanta a ellas.

Reconocimientos que hablan por sí solos

En 2025, FP Markets fue premiada como “Best Forex Provider” y reconocida por tener las “Best Trading Tools” en los Online Money Awards. Además, recibió premios por sus condiciones de trading y transparencia. Lo más importante: estos galardones fueron votados por los propios usuarios.

Un futuro donde tú eres el centro

FP Markets no se duerme en los laureles. Ya están trabajando en nuevas mejoras, más integraciones tecnológicas y herramientas que te permitan tomar decisiones más rápidas, más inteligentes y más efectivas. ¿Su misión? Empoderarte como trader.

En resumen…

El aniversario número 20 de FP Markets no es solo una celebración interna. Es una invitación abierta a todos los que buscan una experiencia de trading confiable, moderna y centrada en el cliente.

Si estás buscando comenzar a operar, o ya llevas años en el juego, este es el momento perfecto para unirte a una comunidad global con infraestructura de primer nivel, herramientas potentes y un equipo que realmente te acompaña.

Porque cuando un bróker cumple 20 años manteniéndose fiel a sus principios… es porque algo está haciendo muy bien.