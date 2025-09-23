Secciones
    Videos

    VIDEO | Jimmy Kimmel regresa al aire tras sus dichos por la muerte de Charlie Kirk

    23 de Septiembre de 2025 Por

    Disney y ABC anuncieron el show de Jimmy Kimmel regresa al aire tras sus dichos sobre la muerte del activista conservador, Charlie Kirk. El anuncio se realizó tras la ola de comentarios, reacciones y pronunciamientos que trajo la suspensión del popular programa. “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de reanudar el programa el martes”, confirmó la cadena.

