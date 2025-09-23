La Roja Sub 20 juega y PedidosYa pone la casa: participa por una experiencia para ver los partidos junto con Mauricio Pinilla y Nicolás Peric

Compartir

En el marco de los próximos partidos de la Selección chilena de fútbol Sub 20 que se disputa en Chile, y con entradas agotadas, PedidosYa —plataforma líder en delivery y quick commerce y auspiciador oficial de La Roja— lanzó el concurso “De local en La Casa PedidosYa”. Esta última invita a los hinchas a aprovechar que jugamos de local y vivir los encuentros de la fase de grupos (27 y 30 de septiembre y 3 de octubre) en un ambiente único.

El premio consiste en que tres ganadores tendrán la oportunidad de invitar a cinco amigos a vivir los partidos de La Roja en la Casa de PedidosYa. Este último es un espacio para que los fanáticos disfruten junto a figuras del fútbol chileno, con el delivery de sus restaurantes preferidos a través de la app y toda la comodidad necesaria. Además, los asistentes podrán ser parte del streaming deportivo “De Buena Fuente” de DLT, transmitido en vivo desde el lugar y compartir con exjugadores como Mauricio Pinilla y Nicolás Peric. Además, habrán otras sorpresas preparadas especialmente para los hinchas.

“En PedidosYa queremos que los hinchas vivan los partidos de la selección con la misma pasión que en el estadio: sintiéndose de local y compartiendo el espíritu de La Roja. Con La Casa PedidosYa buscamos ofrecer una experiencia que une fútbol, cercanía y entretención, reafirmando nuestro compromiso como auspiciadores oficiales de la selección y como una marca que conecta a las personas con lo que más disfrutan”, destacó Enrique del Solar, director de Marketing de PedidosYa.

¿Cómo ver los partidos de la Sub 20 junto las leyendas de La Roja?

Para participar, los usuarios deben seguir la cuenta oficial de @pedidosya.cl. Además, tendrán que comentar qué no puede faltar para ver el juego, usando el hashtag #LaCasaPedidosYa. Esto deberán comentarlo en la publicación del concurso en Instagram @pedidosya.cl o en el de los medios deportivos asociados. El sorteo será aleatorio y puedes revisar los términos y condiciones en el instagram de PedidosYa o en el landing lacasapedidosya.cl

El anuncio de los ganadores del primer partido (27/09/25), será el Jueves 25 de septiembre de 2025, del segundo partido (30/09/25) será Viernes 26 de septiembre de 2025 y del tercer partido (03/10/25) será el Miércoles 1 de octubre de 2025. Se publicarán los ganadores a través del Instagram de PedidosYa.

Porque cuando juega La Roja, todos jugamos de local. PedidosYa invita a los fanáticos a ser parte de esta experiencia y disfrutar cada juego en #LaCasaPedidosYa.