Presidente Boric anuncia candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU

El mandatario anunció oficialmente que respaldaría la opción de la expresidenta para el máximo cargo directivo de la organización en su último discurso en la Asamblea General.

Tras hablar sobre el conflicto en Gaza, en Ucrania, el respeto al derecho internacional y hasta del cambio climático, cuando el Presidente Gabriel Boric, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, presentó a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la secretaría general de la organización, a renovarse el próximo 1 de enero de 2027.

“Llego a esta asamblea convencido de que siempre, incluso en las condiciones y circunstancias más adversas, hay espacio para actuar de forma lúcida, colectiva, transformadora y humanitaria. Que nunca la tragedia es inevitable”, partió señalando Boric cuando comenzó a abordar la selección y nominación de nombres para el máximo cargo directivo de la ONU.

En eso, el mandatario dijo que quería enfatizar que se hacía necesario el respeto al “equilibrio regional” del proceso, el que suele turnar la región del representante que asume dicho cargo. “Este es el tiempo de América Latina del Caribe”, mencionó, junto con decir que se hacía necesario “enfrentar el desequilibrio histórico de género de en las Naciones Unidas, donde nunca un secretario general ha sido mujer”.

El Presidente Gabriel Boric junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y a la exmandataria Michelle Bachelet en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Foto: redes sociales.

Luego de ello, Boric hizo la notificación que más se esperó durante el día: “Es para mí un tremendo honor anunciar que Chile nominará a la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

“Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores de esta organización”, mencionó el mandatario, resaltando que Bachelet fue jefa de Estado en dos ocasiones, lo que lo llevó a ser, también, la primera mujer en el cargo. Además destacó su paso anterior por la ONU, a cargo de ONU Mujeres y también como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, el jefe de Estado desatacó que Bachelet “ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria combina la empatía con la firmeza, la experiencia con apertura y capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”.

“En tiempos En tiempos de fragmentación y desconfianza, tengo la convicción, y sé que esto es compartido con mi país, Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la defensa de los principios. Con su liderazgo, las Naciones Unidas podrá recuperar credibilidad, eficacia y propósito frente a los desafíos de nuestro tiempo, trabajando, por cierto, sobre el legado de António Guterres quien me consta ha dado lo mejor de sí por la dignidad de la humanidad toda desde esta institución”, continuó Boric con una valoración especial a Guterres, actual secretario general con quien ha concretado numerosos encuentros, uno de ellos en la Antártica.

“Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero”, cerró el mandatario.

Sobre su nominación, Bachelet afirmó que “es un honor para mí. Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido Presidenta de mi país y sin duda creo que Naciones Unidas se ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor. Mi compromiso es ese y ya hablaremos más adelante“.

Tras la emisión de su discurso, el equipo de comunicaciones de la ONU fotografió al jefe de Estado abrazando a la exmandataria.