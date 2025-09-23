Videos VIDEO | El impactante registro de dos guardias apuñalados en supermercado de Valdivia 23 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Dos guardias de seguridad fueron brutalmente atacados por una banda que sustraía especies al interior de un supermercado en la ciudad de Valdivia. Uno de ellos, se encuentra bajo riesgo vital tras recibir una puñalada en el cuello y su compañero, fuera de peligro. Fiscalía informó que se habría realizado la detención de dos sujetos que ya contarían con antecedentes penales por delitos anteriores. Durante las próximas horas serán formalizados por el Juzgado de Garantía de Valdivia.

