Colegio Farmacéutico de Chile desmiente asociación de Paracetamol con autismo de Trump: “Es la opción más segura para aliviar el dolor”

Según el presidente del Colegio Farmacéutico, Héctor Torres, no hay evidencia concluyente que permita establecer una relación entre el Paracetamol y el autismo, y que por el contrario, existe una investigación de la revista médica JAMA que concluye que la exposición al medicamento no generaba un mayor riesgo de tener TEA. "Aún no se cuenta con certezas respecto a las causas del autismo. Es irresponsable culpar al paracetamol o a las vacunas de ello sin pruebas concluyentes", enfatizó el líder del gremio.

Compartir

Este lunes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer polémica mundial luego de asegurar que el Paracetamol (ingrediente principal del Tylenol) no es recomendable sobre todo para mujeres embarazadas porque podía inducir a que los niños nacieran con mayor tendencia a tener trastorno del espectro autista (TEA).

A lo largo del mundo, profesionales salieron a criticar que el presidente de una potencia mundial saliera a realizar este tipo de aseveraciones sin la base científica suficiente, pese a que el líder estadounidense asegura tenerla.

Así, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile emitió un comunicado desmintiendo la relación entre el paracetamol y el autismo.

El presidente del Colegio Farmacéutico, Héctor Torres, indicó que “en base a la evidencia actual no se puede respaldar una aseveración así. El Paracetamol es un gran recurso terapéutico, se trata de un analgésico ampliamente utilizado. Es muy complejo que los líderes mundiales afirmen este tipo de enunciados que ponen en duda la eficacia y seguridad de vacunas y medicamentos”.

De todas formas, agregan, la orden profesional es “enfática en promover el uso racional de medicamentos”, y que “los medicamentos deben ser prescritos por los profesionales autorizados para ello”.

“Todo medicamento conlleva riesgos si no se administra adecuadamente. Los químicos farmacéuticos en cada centro de salud están prestos a orientar a la población respecto al correcto uso de medicamentos”, asegura Torres.

¿Cuáles son las recomendaciones sobre el uso del Paracetamol?

Así, respecto del Paracetamol, el líder del gremio acota que “debe usarse por períodos acotados, un gramo de paracetamol por amplio tiempo puede generar toxicidad crónica. Superar un mes consumiendo cuatro comprimidos diarios, puede producir daño hepático. En adultos la dosis estandarizada es de 500 gramos. En los niños debe ajustarse según el peso”.

Y menciona que “las mujeres embarazadas debiesen utilizar cualquier medicamento con prudencia. Hoy, el paracetamol es la opción más segura para aliviar el dolor y la fiebre en este complejo grupo de pacientes”.

“El paracetamol es un medicamento aprobado por la FDA y EMA por su perfil beneficio-riesgo positivo, que se sabe que es seguro en las dosis habituales para embarazadas. La aparición de fiebre no tratada durante el embarazo puede ocasionar graves consecuencias para el feto. Por esta razón son tan graves los comentarios del presidente Trump, ya que crea de temores colectivos, que pueden inducir a suspender tratamientos, perjudicando la salud pública”, explica Torres.

Además, destacan que de acuerdo a un estudio publicado en 2024 en la revista médica JAMA, que se llevó a cabo analizando una muestra de población de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, alrededor del 7,5 % de ellos estuvieron expuestos al paracetamol durante el embarazo.

Entre los resultados de la investigación, en la que se comparó las tasas de autismo entre los expuestos y los no expuestos, y entre hermanos que compartían la misma genética, se concluyó que no había un mayor riesgo de autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual que pudiera vincularse de manera definitiva con el paracetamol.

“Aún no se cuenta con certezas respecto a las causas del autismo. Es irresponsable culpar al paracetamol o a las vacunas de ello sin pruebas concluyentes“, enfatizó Torres.