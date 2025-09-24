Videos VIDEO | Isabel Allende defiende situación de seguridad en Chile: “Se ve como un paraíso” 24 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La reconocida escritora nacional Isabel Allende, se encuentra durante los últimos días de visita en Chile para promocionar su última obra “Mi nombre es Emilia del Valle”. La ganadora del Premio Nacional de Literatura realizó una conferencia de prensa en la que aprovechó de abordar parte de la contingencia nacional e internacional. Agregó detalles sobre su vida radicada en Estados Unidos y comparó la situación actual que enfrenta el país versus la de Chile: “El país está muy bien a pesar de todo lo que es la seguridad (...) Lo que pasa en que los chilenos nos quejamos mucho. Yo vengo de Estados unidos donde la cosa está pésima, entonces esto se ve como un paraíso”.

Suscríbete al newsletter