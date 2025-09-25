Mundo Telecomunicaciones presenta la primera red de fibra 50G en Latinoamérica y abre una nueva era de conectividad en Chile

Compartir

En un evento tecnológico realizado en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes, Mundo Telecomunicaciones marcó un nuevo hito para la conectividad regional al presentar tres innovaciones inéditas en Chile y Latinoamérica: la primera red de fibra óptica 50G, el estándar WiFi 7 para el hogar y la tecnología FTTO (Fiber to the Office).

Este anuncio, que sitúa a Chile en la vanguardia mundial,contó con la presencia de Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Gloria Hutt, exministra de Transportes y Telecomunicaciones; y Pelayo Covarrubias, presidente de País Digital, además de representantes de entidades vinculadas a la economía, la innovación y el mundo público-privado. Durante la jornada, los asistentes pudieron experimentar en stands interactivos la velocidad y estabilidad de estas tecnologías, comprobando en vivo su potencial transformador.

Fibra 50G: un salto tecnológico

La protagonista de la jornada fue la fibra 50G, primera en Latinoamérica, que multiplica exponencialmente la capacidad de transmisión de datos. Esta innovación no solo permitirá navegar a velocidades sin precedentes, sino habilitar aplicaciones críticas para el desarrollo del país: telemedicina sin interrupciones, educación digital inmersiva, coordinación de procesos industriales 4.0 y servicios estatales más ágiles, como trámites digitales y sistemas de emergencia en línea.

Enrique Coulembier, CEO de Mundo, destacó; “Con la fibra 50G damos un paso histórico para Chile y la región. Nuestro compromiso es democratizar el acceso a la mejor tecnología del mercado, sin discriminar por territorio ni segmento socioeconómico, porque creemos en la conectividad como motor de desarrollo social y económico” Concluyó.

Innovaciones complementarias

Junto al 50G, se anunciaron WiFi 7, capaz de entregar hasta 3,4 gigas de velocidad dentro del hogar para conectar múltiples dispositivos sin interrupciones, y FTTO (Fiber to the Office), que lleva la fibra directamente al interior de oficinas y espacios de trabajo, garantizando la misma calidad y robustez que hoy se ofrece en los hogares.

Un liderazgo validado

Con más de un millón de clientes conectados en todo Chile, presencia en más de 300 comunas y reconocimientos internacionales como los otorgados por Ookla, nPerf y ProCalidad, Mundo ha consolidado una trayectoria de excelencia técnica y cercanía con sus clientes.

La llegada de la fibra 50G confirma a Mundo como pionero en la región y refuerza el liderazgo de Chile como hub tecnológico de Latinoamérica, impulsando innovación, desarrollo productivo y crecimiento digital en todos los sectores de la sociedad

