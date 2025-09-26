Videos VIDEO | El desgarrador registro de una Osa en Zoológico de México: usuarios de redes exigen rescate 26 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Una ola de indignación provocó el registro audiovisual de una ejemplar hembra de oso negro americano, en el Zoológico La Pastora, en México. El video fue compartido por la activista Cristina Marmolejo a modo de denuncia y se puede evidenciar el mal estado en que se encuentra el animal. Ante la conmoción, el Zoológico entregó un comunicado en el que explican que su cuidado se encuentra a cargo de otra institución, que “la osa llegó al lugar con enfermedades graves e irreversibles” y “especialistas reevaluarán su estado para tomar la mejor decisión”.

