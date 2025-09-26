Volviendo a tener un teléfono Huawei: ¿funciona Google, Instagram o WhatsApp?

La marca china ha comenzado a desplegarse con fuerza en el último año. ¿Qué hay detrás de esto? Probamos sus nuevos equipos y comprobamos que hay razones de sobra para volver a recomendarlos.

Corría 2019 y Huawei recibió un golpe que sacudiría su exitoso negocio móvil: ya no tendría acceso a los servicios de Google, clave entre los usuarios de Occidente. ¿La razón de esto? La administración de Donald Trump incluyó a la compañía china en una lista negra que obligaba a las empresas estadounidenses a romper relaciones comerciales con ella.

Las ventas de Huawei se desplomaron en los reportes anuales de envíos y, con ello, su presencia en mercados clave como Europa y América Latina se redujo drásticamente. Ese vacío abrió la puerta al ascenso de competidores como Xiaomi, Oppo y Honor, entre otros.

Aún recuerdo con cariño mi último Huawei: el P10, parte de la icónica línea P enfocada en fotografía. Fue lanzado en 2017, tiempo en que Chile era un mercado estratégico para la firma, con sólidas ventas y una plataforma de ingreso hacia el resto de la región. Sin embargo, el posterior veto de Estados Unidos golpeó fuerte su imagen y presencia, transformando a la marca en sinónimo de teléfonos difíciles de usar (y de recomendar).

Modelo Huawei P10.

La cosa es así: en esta parte del mundo, la vida digital sin Google se hace cuesta arriba. Gmail, YouTube, Maps o Drive —entre otros servicios— son prácticamente imprescindibles. A ello se suma el quiebre con Facebook (por mismas razones), que dejó a los nuevos equipos de Huawei sin soporte para Instagram y, sobre todo, para WhatsApp, una aplicación vital.

A casi seis años de aquel golpe, mucha agua ha pasado bajo el puente. Huawei desarrolló su propio sistema operativo, HarmonyOS, con el que dejó atrás a Android. Aunque, en rigor, se trata de un entorno basado en el proyecto de código abierto de Android (AOSP), por lo que en la práctica es casi lo mismo, pero sin Google. En paralelo, la compañía también creó sus propias aplicaciones de mapas y buscador, agrupadas bajo el paraguas de Huawei Mobile Services (HMS), que es un símil a los servicios móviles de Google (GMS).

El bloqueo a Huawei redujo su presencia en tiendas físicas y limitó en parte la llegada de nuevos equipos. Sin embargo, en el último año la compañía tomó nuevo impulso y volvió con fuerza a promocionar sus smartphones en Chile, reconocidos por un hardware que rara vez decepciona. Su buque insignia para este año es el Huawei Pura 80, disponible en versiones Pro y Ultra. A la par, el segmento de wearables también ha ganado tracción en ese reimpulso.

El Huawei Pura 80 Pro junto al Huawei Watch GT6 Pro. Foto: Carlos Rodríguez / The Clinic

Con el lanzamiento de este nuevo terminal, Huawei me prestó el equipo por unas semanas para probarlo y ver cómo se siente hoy usar uno de sus teléfonos. La experiencia vino acompañada del Huawei Watch GT6 Pro, otra de las novedades que la marca tiene este 2025.

Huawei Pura 80 Pro: la foto perfecta

Este nuevo teléfono es conocido por su tecnología en cámaras, siendo el Pura 80 una muestra de aquello, contando con un sistema de tres lentes que, en las pruebas, demostró confirmar mucho de los elogios que ha recibido en ese apartado.

En mis pruebas, no habían disparos de mala calidad, sobretodo en momentos de día. Y siempre en el modo automático.Lo más llamativo era su zoom, de 4x óptico y hasta 100x digital.

El zoom que mejor rendimiento mostró fue el 10x, capaz de generar un efecto bokeh en retratos que hace que las fotos parezcan tomadas por un profesional. Además, la cámara —desarrollada con tecnología Leica— incorpora un modo Pro que permite ajustar parámetros como apertura e ISO, entre otros.

Característica Detalles Pantalla OLED LTPO 6.8″, 2848×1276 px, 120 Hz, 3.000 nits, Kunlun Glass 2 Procesador Kirin 9020 Octa-core RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB (no expandible) Cámara Trasera Triple: 50 MP principal (f/1.6–f/4.0, OIS), 48 MP telefoto/macro (4x ópt.), 40 MP ultra gran angular Video principal 4K, zoom digital hasta 100x Cámara Frontal 13 MP (f/2.0, autoenfoque), video 4K Batería 5.170 mAh, carga rápida 100W (cable), 80W inalámbrica Sistema Operativo EMUI 15.0 (sin Google Play) Protección IP68/IP69 contra agua y polvo Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC, Dual SIM (nano + eSIM), solo 4G Dimensiones/Peso 163 × 76.1 × 8.3 mm / 219 g Precio CLP $949.990 (Chile)

Como se ve en la tabla, sus características lo sitúan entre los teléfonos de gama alta para un público exigente, pese a ausencias como la conectividad 5G. Aun así, la gran pregunta era si realmente podía usar este potente equipo sin algunas apps habituales. Esa duda se disipó rápidamente cuando comencé a configurarlo y descargar las aplicaciones que realmente necesitaba.

¿Y las apps?

Como mencioné antes, Huawei no cuenta con Google Play Store, pero sí con su propia AppGallery para descargar aplicaciones. Al buscar allí, me encontré con gran parte de los servicios de Google —como Gmail o Maps— y también con las apps de Meta, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp. Es decir, no había veto que se aplicara.

Cuando Huawei estrenó HarmonyOS, no había manera de acceder a esas aplicaciones salvo recurriendo a métodos alternativos poco seguros, sobre todo para usuarios menos experimentados. Con el tiempo, la compañía ha pulido el proceso gracias a soluciones como MicroG y GBox, que actúan como enlace para que la AppGallery pueda descargar apps como las mencionadas. Y lo cierto es que funcionan.

Así, pude usar la mayoría de los servicios “esenciales” sin problemas. Uno que no logré hacer funcionar fue Google Fit, la app de registro de salud: aunque podía iniciar sesión con mi correo, al intentar acceder aparecía un error. Esto no ocurrió con Gmail, Google Maps e incluso YouTube, del que aprovechaba la ventana flotante.

La experiencia Huawei fue casi completa (aunque unos auriculares nunca hubieran estado de más, ¿no?) gracias al préstamo del Huawei Watch GT6 Pro de 44mm, un smartwatch que sorprende por su rendimiento y su especial foco en autonomía y salud.

En el uso diario, la batería es probablemente su punto más fuerte: puede durar hasta 21 días con un uso ligero, una cifra que supera a la mayoría de sus competidores en 2025. Esto se logra gracias a una innovadora batería apilada de alto silicio, que mejora densidad y eficiencia energética, permitiendo que el reloj funcione casi tres semanas sin recarga. Para quienes buscan un dispositivo resistente y confiable, esto es un gran alivio frente a la necesidad de cargarlo constantemente.

En cuanto a salud, el Watch GT6 Pro es un verdadero “centro de monitoreo portátil”. Sus sensores TruSeen 6.0+ miden con precisión la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre (SpO₂) y hasta realizan electrocardiogramas (ECG) para detectar posibles arritmias. También recopila datos de sueño, estrés y bienestar general a través de la app HUAWEI TruHealth, que muestra todo de manera clara y útil. Entre sus novedades está Health Glance 2.0, que permite obtener un resumen de las constantes vitales en apenas 60 segundos, facilitando un chequeo rápido diario.

Mis mayores usos fueron siguiendo entrenamientos —que el reloj detectaba correctamente— además de notificaciones y control multimedia. Eso sí, tenía un detalle incómodo: después de cada rutina de ejercicios, comenzaba a registrar el ritmo cardíaco, obligándote a estar un minuto completamente en reposo para evitar lecturas alteradas. Y otro detalle, el no acceso a playlist de Spotify desde el reloj, sirviendo más para subir volumen y saltar canciones.

El reloj Huawei Watch GT6 Pro se encuentra a $349.990 en la tienda oficial.

En términos generales, Huawei demostró que ha vuelto con fuerza como marca recomendable. El principal obstáculo, que era la falta de acceso a ciertas aplicaciones, ya no impide tener una experiencia positiva. Ahora, sus dispositivos pueden competir casi al mismo nivel que aquellos que incluyen estos servicios por defecto.

Puntos a mejorar: Huawei cuenta con un asistente de IA, pero todavía es bastante básico, similar al Siri actual, que suele limitarse a mostrar “resultados en la web” sin ejecutar acciones más complejas. Otro aspecto no vi bien fue la gran cantidad de aplicaciones precargadas, que personalmente resultan molestas al principio. Aunque se entiende: es parte de la estrategia para demostrar que, con HarmonyOS, se puede tener casi todo lo que encuentras en un Android convencional.