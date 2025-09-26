Justicia confirma absolución de tío de Tomás Bravo por el delito de abandono de menor con resultado de muerte en Caripilún

Tomás Bravo tenía un poco más de tres años cuando -en febrero de 2021- salió junto a su tío, Jorge Escobar, a acarrear animales cerca de su casa en el sector de Caripilún. El cuerpo fue encontrado nueve días más tarde y aún no hay claridad sobre qué pasó con el menor de edad.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó, la jornada de este viernes, el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y ratificó la sentencia que absolvió a Jorge Escobar. Se trata del tío de Tomás Bravo, quien era acusado por el delito de abandono de menor de edad con resultado de muerte.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carola Rivas Vargas, Antonella Farfarello Galletti y la abogada (i) Beatriz Larraín Martínez– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.

La resolución explica que “en lo atinente a la invocada vulneración del principio de razón suficiente, esta Corte estima que la sentencia recurrida sí explicita los fundamentos que la llevaron a concluir que no existían factores de riesgo relevantes. Los sentenciadores razonaron que el acusado mantuvo contacto visual con el niño hasta instantes previos a su desaparición. Que el espacio donde lo dejó era abierto y no presentaba peligros inmediatos -como cursos de agua, pozos, tránsito vehicular u otros- y que la cercanía de la vivienda familiar excluía un desamparo absoluto“.

¿Qué pasó con Tomás Bravo?

En febrero de 2021, Tomás Bravo tenía un poco más de tres años cuando salió de su casa, en el sector de Caripilun en la región del Biobío. Lo hizo en compañía de su tío, Jorge Escobar, para acarrear a varios animales que estaban en un predio cercano.

Según el testominio de Escobar, dejó al menor de edad sentado para ir en búsqueda de un animal que estaba atrapado un poco más lejos y al volver no lo encontró. Inmediatamente se inició la búsqueda de Tomás Bravo por parte de su familia y luego se sumó varia gente del sector.

Finalmente, tras nueve días de búsqueda se encontrón el cuerpo del menor. Escobar fue el único imputado en el caso.