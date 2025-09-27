Fondos Mutuos Conservadores de Bci: liquidez y diversificación en un solo producto

Compartir

En un escenario global marcado por la volatilidad y la incertidumbre económica, muchos inversionistas buscan alternativas que entreguen cierta estabilidad y rentabilidad. Esa es la propuesta de los Fondos Mutuos Conservadores de Bci, un producto que combina diversificación, liquidez diaria y gestión activa, con montos mínimos de inversión accesibles desde $1.000, según la serie y tipo de fondo.

A diferencia de otros instrumentos, los Fondos Mutuos Conservadores de Bci invierten en una cartera diversificada de renta fija de corto plazo que incluye depósitos, bonos bancarios y efectos de comercio de emisores de alta calidad crediticia.

“Lo que buscamos es entregar solidez con flexibilidad. Nuestros clientes pueden disponer de su dinero en cualquier momento y, al mismo tiempo, tener la posibilidad acceder al beneficio tributario de diferir impuestos, algo que no ocurre en un depósito a plazo”, explica Rodrigo Barros, gerente de Renta Fija de Bci Asset Management.

Fondos Mutuos Conservadores de Bci: una inversión al alcance de todos

Una de las grandes ventajas de los Fondos Mutuos Conservadores es su accesibilidad: se puede invertir desde $1.000, con condiciones que varían según la serie y el tipo de fondo. Esto permite que más personas se acerquen al mundo de las inversiones de manera simple y progresiva.

“Son una alternativa atractiva para quienes buscan algo más flexible que un depósito a plazo, manteniendo un nivel de cautela adecuado, o para inversionistas más experimentados que desean resguardar parte de su patrimonio en un contexto de incertidumbre”, agrega Barros.

Hoy, más de 180.000 personas ya invierten en Fondos Mutuos de Bci, respaldados por la experiencia de sus especialistas. Dentro de esta categoría, el banco destaca alternativas como Cartera Mediano Plazo (horizonte menor a un año) y Cartera Dinámica Ahorro (entre uno y dos años). Ambas son 100% digitales y permiten invertir de forma simple, con la asesoría y el respaldo de Bci.

En ese sentido, el gerente de Renta Fija de Bci Asset Management recalca el rol de expertos al momento de asesorar a las personas en línea con su perfil de riesgo: “No solo compramos y mantenemos activos. Estamos atentos a cada movimiento de tasas para capturar oportunidades y optimizar el balance entre riesgo y retorno, maximizando así el beneficio para nuestros inversionistas”.