Cómo quedó conformado el Alto Mando de Carabineros para 2026

Las policías serán lideradas el próximo año nuevamente por el General Director Marcelo Araya. Como Subdirector General estará Enrique Monrás.

Hoy Carabineros de Chile informó de la conformación del Alto Mando 2026 de la institución, luego de que la propuesta del General Director, Marcelo Araya, fuera aprobado por el Presidente de la República.

De esta forma, se ratifica que las policías serán lideradas el próximo año nuevamente por el General Director Marcelo Araya y omo Subdirector General estará Enrique Monrás.

También se detalla que son nueve los generales que pasan a retiro, que corresponden al General Inspector Jean Camus Dávile, General David Rubio Leiva, General Juan Muñoz Montero, General Max Jiménez Fleming, General Héctor Valdés González, General Pedro Álvarez Ortega, General Patricio Faundes Salas, General Claudia Carrasco Tapia y General (S) Germán Cavieres García. En tanto ascendió al grado de General Inspector el General Manuel Cifuentes Quezada.

Revisa cómo conformado el Alto Mando 2026 de Carabineros:

General Director: General Director Marcelo Araya Zapata. Subdirector General: General Inspector Enrique Monrás Álvarez. Director Nacional de Orden y Seguridad: General Inspector Rodrigo Espinoza Olea. Director Nacional de Personal: General Inspector Ariel Oñate Rodríguez. Contralor General: General Inspector Karina Soza Muñoz. Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones: General Inspector María Araya Jiménez. Jefatura de Zona Metropolitana: General Inspector Manuel Cifuentes Quezada. Secretario General y Asuntos Internacionales: General Juan Muñoz Rodríguez. Jefe de Zona Valparaíso: Patricia Vásquez Muñoz. Director de Salud: General Jorge Muñoz Soto. Director Cicpol: General Juan González Albornoz. Jefe de Zona Araucanía Control de Orden Público: General Cristián Mancilla Varas. Jefe de Zona Antofagasta: General Cristián Montre Soto. Director de Tecnología de las Informaciones y Comunicaciones: General Enrique Villarroel Valencia. Director Control Drogas e Investigación Criminal: General Jaime Velasco Bahamondez. Jefe de Zona Santiago Este: General Juan Díaz Albornoz. Director de Inteligencia: General Julio Jaramillo Viveros. Jefe de Zona Maule: General Maureen Espinoza Lobos. Jefe de Zona Magallanes y Antártica chilena: General Marco Alvarado Díaz. Director de Bienestar: General José Martínez Martínez. Director de Auditoría Interna: General Edgardo Flores Rubio. Jefe de Zona Bio Bío: General Renzo Miccono Villablanca. Jefe de Zona Atacama: General Julio Marabolí Fuenzalida. Directora de Derechos Humanos y Familia: General Mitza González Méndez. Jefe de Zona Ñuble: General Loreto Osses Coloma. Jefe de Zona Aysén: General Eduardo Palma Fuentes. Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial: General Víctor Vielma Vidal. Director de Logística: General Patricio Yáñez Nahuelhuaique. Jefe de Zona Los Lagos: General Jorge Valdivia Correa. Jefe de Zona Santiago Oeste: General Álex Bahamondez Abarca. Jefe de Zona Coquimbo: General Christian Brebi Sáez. Jefe de Zona Araucanía: General Miguel Herrera Jorquera. Jefe de Zona O’Higgins: General Guillermo Bohle Guichacoi. Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales: General Juan Schaaf Gutiérrez. Jefe de Zona Los Ríos: General Carlos Contreras Torres. Director de Educación, Doctrina e Historia: General Claudio Henríquez Valencuela. Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos: General Stephan Godomar Encina. Jefe de Zona Arica y Parinacota: General Álvaro Martínez Vega. Jefe de Zona Tarapacá: General Adrián Andrades Miranda. Director de Finanzas: General (I) Fernando Peña Iturra. Director de Justicia: General (J) Jaime Elgueta Burgos.

Entre los principales cambios está que la General Inspector Karina Soza Muñoz pasa al cargo de Contralor General, cuando en 2025 se encontraba como Jefe de la Zona Metropolitana, donde ahora asumirá el General Inspector Manuel Cifuentes Quezada.