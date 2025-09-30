Presidente Boric en cadena nacional tras ingresar proyecto del Presupuesto 2026: “Entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras”

El Presidente Gabriel Boric se refirió al detalle del proyecto de presupuesto para el próximo año, destacando que responde a las necesidades de las familias. "Vamos a entregar un Chile más próspero y con menos conflictividad social que el Chile del 2022", recalcó el Mandatario.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó una cadena nacional desde el Palacio de La Moneda de un poco más de 15 minutos en donde se refirió a los principales ejes del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.

“Hemos ingresado formalmente al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Es un presupuesto en línea con las necesidades de ustedes, las familias de nuestra patria”, recalcó el Mandatario al comienzo de la cadena nacional. Junto con eso, Boric recalcó que “entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras“. Asimismo, afirmó que se potenciará la seguridad social, pública y económica.

Asimismo, aseveró que “el gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029“.

“Desde el primer día trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la Presidenta Bachelet. Sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras”, recalcó el Mandatario.

“Un Estado responsable no abandona a su gente”

Durante su alocución, Boric señaló que “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones”. En ese sentido, insistió que “un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU“.

“El presupuesto del 2026 nos permitirá hacer la mayor inversión en el GES para incorporar, por ejemplo, un medicamento de alto costo como la fibrosis quística y el tratamiento hospitalario de la depresión grave y el riesgo de suicidio en menores de 15 años. Además de seguir implementando la Ley TEA”, añadió.

Con respecto a lo anterior, insistió que “la salud mental nos importa. Durante este Gobierno hemos más que duplicado los recursos que el Estado destina en esta materia. Los Centros Comunitarios de Salud Mental, COSAM, como el que ayer inauguramos en Maipú, o la línea de prevención del suicidio *4141, son sólo algunos ejemplos de políticas y servicios que salvan vidas”.

“La cultura, las artes y el patrimonio, han sido una gran prioridad para nuestro gobierno”

Con respecto al Presupuesto 2026, el Mandatario también afirmó que “hemos reforzado áreas claves para construir el Chile más justo, feliz y moderno que queremos legarle a nuestros hijos y nietos”.

“La cultura, las artes y el patrimonio, han sido una gran prioridad para nuestro gobierno. Desde el 2022 al 2026, vamos a ver más que duplicado su presupuesto, aumentando los apoyos a los fondos artísticos, el apoyo a las organizaciones culturales para reconocer la trayectoria y mejorar la sostenibilidad del sector”, contó.

Boric agregó que “con este presupuesto habremos reconocido, también, más de 600 puntos de cultura comunitaria en más de 185 comunas y vamos a ampliar el Pase Cultural, un beneficio inédito de 50.000 pesos para ir al cine, al teatro, a las librerías, para que cada joven pueda tener una experiencia significativa en materia cultural. Y es que la cultura es el espíritu de un pueblo y nos da identidad, cohesión y apertura de mente para vivir en el mundo vertiginoso de hoy“.