VIDEO | Caso Bernarda Vera: UDI acude a Contraloría para investigar supuesto fraude en Plan de Búsqueda y apunta a Cordero

Caso Bernarda Vera: UDI acude a Contraloría para investigar supuesto fraude en Plan de Búsqueda y apunta a Cordero 30 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, acudieron hasta la Contraloría General de la República para presentar un oficio de fiscalización, que investigue un eventual fraude por entrega de beneficios a los familiares de los detenidos desaparecidos, en el marco del reportaje que presentó CHV sobre el caso de Bernarda Vera. Alessandri, aseguró que utilizarán todos los recursos disponibles y lanzó los dardos al gobierno: “Los diputados no vamos a dormir hasta que esté recuperado cada peso” y “vamos a perseguir la responsabilidad política pidiéndole al ministro Cordero que explique por qué si un PDI le informa, él no le informa a los chilenos”.

