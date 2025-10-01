Videos
VIDEO | Matthei reprocha a Boric por crítica a Kast en cadena nacional, pero coincide en que no hay margen para recorte en gasto social
Evelyn Matthei se refirió a los dichos del Presidente Boric y aseguró que "no corresponde que el Presidente de la República use una cadena nacional para criticar una candidatura". Sin embargo, la candidata concuerda con el Mandatario en que el recorte fiscal propuesto por Kast "no es posible sin afectar el presupuesto social" y lo catalogó de "irresponsable".
