Narrativas identitarias y desinformación marcaron la conversación digital en septiembre, según informe del C_DOP de la U. Central

Durante el noveno mes del año, se registraron más de 801 mil menciones en redes y medios, impulsadas por los debates televisivos y la conmemoración del 11 de septiembre. La conversación estuvo marcada por narrativas identitarias y campañas negativas, con fuerte presencia de desinformación y malinformación, según el informe del C_DOP de la Universidad Central.

Evelyn Matthei (34%) y José Antonio Kast (32%) concentraron la mayor parte del debate digital, seguidos por Jeannette Jara (11%). Los ataques ideológicos, los montajes audiovisuales y las cadenas de WhatsApp fueron los principales vectores de desinformación.

Pablo Matamoros, académico e investigador del C_DOP de la U. Central, destacó que “una campaña política debe tener elementos de contraste, pero es clave identificarlos para ayudar a la ciudadanía a tomar mejores decisiones, respetando los datos y entendiendo el contexto en un escenario altamente tensionado”.



“Este informe mensual, que hemos desarrollado en la Universidad Central en el Centro de Análisis para la Democracia del C_DOP, tiene como fin mostrar las distintas narrativas que se han producido semana tras semana durante el mes de septiembre, centrados en la discusión en redes sociales sobre de las elecciones presidenciales”, agregó.

Además, el investigador aseguró que “lo que buscamos es generar un instrumento que nos permita mostrar a la ciudadanía las distintas tipologías de información de propaganda. Ya sean estas, desinformación y propaganda, campaña negativa o campañas positivas. Por un lado, mostramos cuáles son los principales tópicos que envuelven a cada candidato, semana a semana, y por otro lado, cuáles son los ‘gatillantes’ de que generan distintas narrativas de campaña”.

Principales hallazgos de septiembre

Los debates televisivos del 10 y 11 de septiembre fueron los catalizadores principales. Además, lo fue la conmemoración del golpe de 1973 y las polémicas sobre el Partido Comunista y Cuba .



fueron los catalizadores principales. Además, lo fue la y las polémicas sobre el . La conversación estuvo dominada por narrativas identitarias, más que por propuestas programáticas: conceptos como “comunista”, “derecha/izquierda”, “golpe” y “Cuba” encabezaron los tópicos del mes.

Impacto en los candidatos

Evelyn Matthei lideró la cuota de conversación con un 34% del share of voice , reforzando su imagen en seguridad y gestión. Sin embargo, también fue blanco de deepfakes y montajes.



lideró la cuota de conversación con un , reforzando su imagen en seguridad y gestión. Sin embargo, también fue blanco de deepfakes y montajes. José Antonio Kast concentró un 32% de menciones , con protagonismo en seguridad y Araucanía, aunque enfrentó desinformación que distorsionaba sus propuestas y polémicas familiares.



concentró un , con protagonismo en seguridad y Araucanía, aunque enfrentó desinformación que distorsionaba sus propuestas y polémicas familiares. Jeannette Jara obtuvo un 11%, destacando por propuestas sociales y memoria histórica, pero siendo objeto de ataques ideológicos y cadenas falsas en WhatsApp

Tipos de desinformación y campañas

Desinformación y malinformación : desde deepfakes en TikTok que tergiversaron posturas de Matthei, hasta capturas falsas en WhatsApp atribuidas a Jara y videos editados que mostraban frases inexistentes de Kast.



: desde deepfakes en TikTok que tergiversaron posturas de Matthei, hasta capturas falsas en WhatsApp atribuidas a Jara y videos editados que mostraban frases inexistentes de Kast. Campañas negativas : ataques ideológicos (“comunista”, “fascista”), críticas de gestión y rumores personales.



: ataques ideológicos (“comunista”, “fascista”), críticas de gestión y rumores personales. Campañas positivas: valoraciones a programas de seguridad, empleo y pensiones; validaciones por terceros y encuestas favorables, aunque con menor volumen

Conclusiones y recomendaciones del informe del C_DOp

La ventana crítica para responder a rumores es de ≤24 horas : pasado ese tiempo, la desinformación se instala y escala.



: pasado ese tiempo, la desinformación se instala y escala. Urge cooperación con medios y verificadores para frenar deepfakes y montajes.



para frenar deepfakes y montajes. Las campañas necesitan diversificar formatos positivos (videos explicativos, infografías) para equilibrar el dominio de narrativas negativas

Este balance forma parte de un monitoreo permanente, que entregará informes semanales y mensuales hasta el fin de la campaña presidencial.